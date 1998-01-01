Горячие авиановости

Georgian Airways начала рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси/ "Россия" выполнит дополнительные новогодние рейсы в Калининград/ "ЮТэйр" увеличила число рейсов в Самарканд

Georgian Airways начала рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси

Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта "Пулково".

"Georgian Airways приступила к выполнению полетов по маршруту Тбилиси – Санкт-Петербург – Тбилиси. Рейсы из Пулково в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Вылет из Тбилиси запланирован в 00:40 по местному времени, прибытие в Санкт-Петербург в 03:25. Вылет из Пулково в 04:55 по местному времени, прибытие в аэропорт Шота Руставели в 09:30.

Как отметили в пресс-службе, благодаря удобным стыковкам в аэропорту Тбилиси путешественникам стали доступны более 10 международных направлений.

«Россия» выполнит дополнительные новогодние рейсы в Калининград

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнит дополнительные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Россия" в связи с повышенным спросом на авиаперевозки вводит в расписание полетов дополнительные рейсы в Калининград из Москвы ("Шереметьево") и Санкт-Петербурга ("Пулково") в период новогодних праздников", — говорится в пресс-релизе.

В конце декабря — начале января воздушные суда "России" будут летать в Калининград из аэропорта "Пулково" до 9 раз в день, из "Шереметьево" — 2 раза в день. В целом запланировано 67 дополнительных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

"ЮТэйр" увеличила число рейсов в Самарканд

Авиакомпания "ЮТэйр" в декабре ввела дополнительную частоту по маршруту Санкт-Петербург — Самарканд (Узбекистан), сообщает пресс-служба компании.

Рейсы теперь будут осуществляться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга планируется в 11:05, из Самарканда — в 19:10. Время в пути составит 4 часа 50 минут.

"Рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд мы запустили в марте текущего года. Все 9 месяцев направление пользуется спросом у наших пассажиров, поэтому приняли решение ввести дополнительную частоту — по воскресеньям", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно расписанию аэропорта "Пулково", из Санкт-Петербурга в Самарканд в настоящее время помимо "ЮТэйра" летают авиакомпании "Россия", Uzbekistan Airways и Qanot Sharq (Узбекистан).

/TOURBUS.RU