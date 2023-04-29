Туроператоры начали активно формировать туры на Хайнань с прямым перелетом «Аэрофлотом»

Для групповых туристов для отдыха на Хайнане виза не потребуется

Как мы сообщали вчера, «Аэрофлот» с 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево на остров Хайнань (Китай).

На первоначальном этапе полеты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю – по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс – по воскресеньям.

По информации на сайте «Аэрофлота» билеты на Хайнань из Москвы и обратно на новогодние даты (27 декабря – 4 января) стоят от 40,2 тыс. рублей без багажа и от 51,2 тыс. рублей с багажом. Если лететь после новогодних праздников (10–18 января), то билеты стоят от 35,9 тыс. рублей без багажа и от 47 тыс. рублей с багажом.

Как сообщает в своем телеграм-канале туроператор «Библио-Глобус», «Граждане РФ, вылетающие прямыми рейсами авиакомпании “Аэрофлот” в составе пакетного тура, могут въезжать на Хайнань по безвизовому списку на срок до 30 дней».

Как сообщает АТОР, в компании TEZ Tour сообщили, что уже сформировали туры GDS с прямым перелетом из Москвы в аэропорт Санья острова Хайнань на этих рейсах. Вылеты будут осуществляться с 27 декабря по средам, заезды по четвергам, туры на 7, 14, 21 и 28 ночей.

«Продолжительность перелета на остров составит 9 ч 50 мин, обратно – 11 ч 5 мин. Новогодний вылет 27.12 (заезд 28.12) стоит от 93 549 руб. на чел. за 7 ночей / 8 дней при двухместном размещении в отеле 4* по системе питания на завтраках», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В China Travel сообщили, но сайте уже представлены туры на Хайнань с прямым перелетом на даты после Нового года. Туроператор также предлагает перелет на Хайнань через Шанхай или через другие города Китая – с визой, полученной в консульстве, или по безвизовому режиму для туристических групп.

В PAC Group также делают туры на Хайнань со всей возможной перевозкой, доступной в GDS. Туры посчитаны в том числе на рейсах «Аэрофлота». Туроператор предлагает и другие варианты перевозки.

«Сейчас до Хайнаня летим через Шанхай, где удобно оформлять визу по прилету, либо через Гонконг, а также через Пекин с консульской визой. Вариант с перелетом через Пекин самые экономичный, но менее удобный», – говорят в пресс-службе PAC Group.

В компании отмечают, что спрос на Хайнань сейчас очень большой.

В Fun&Sun сообщили, что туры на Хайнань на рейсах «Аэрофлота» были опубликованы на сайте компании во вторник, 12 декабря. Тур с вылетом 27 декабря на 8 ночей стоит от 79 167 руб. за человека при двухместном размещении.

«Принимая во внимание, что скоро полетят прямые рейсы в Гонконг, наши специалисты также разрабатывают туры на Хайнань с перелетом через Гонконг. Это позволит без визы прилетать на Хайнань. Также мы прорабатываем экскурсионные туры на материковый Китай», – говорят в компании.

Туроператоры отмечают, что Хайнань пользуется спросом у туристов, а с появлением прямой перевозки интерес к этим турам возрастет. Сейчас на Хайнане начинается высокий сезон, температура воздуха около 27 градусов тепла, вода – примерно 24 градуса.

Пик спроса на Хайнань может продлиться до конца января.

«В начале февраля в Китае начинается новый год, празднование которого продлится почти месяц. Это выходные дни для китайцев, в этот период они отправляются отдыхать на Хайнань. Цены на острове будут втрое выше, чем сейчас, а мест в отелях не будет», – говорит руководитель компании China Travel Сергей Назаров.

В марте, когда закончатся праздники, цены на Хайнане вернутся к обычному уровню, - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU