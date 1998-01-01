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Путешественников в Петербурге ждут более двухсот новогодних туров

Санкт-Петербург возглавляет список самых популярных отечественных новогодних направлений

Количество туристских маршрутов и экскурсий в Санкт-Петербурге, которые предлагает официальный туристский портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216 предложений.

Самыми популярными стали туры, рассчитанные на несколько дней пребывания в Северной столице. Стоимость их варьируется в зависимости от количества объектов показа, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Половина из 216 туров – это исключительно праздничные предложения, стоимость которых начинается от 850 рублей.

Самый бюджетный вариант турпродукта состоит из вечерней автобусной экскурсии с посещением праздничной ярмарки. Маршрут включает знакомство с главными площадями и елками Санкт-Петербурга, а также новогодними традициями.

Самый дорогой вариант под названием «Три дня из жизни аристократа» стоимостью более 50 тысяч рублей предлагает посещение самых популярных точек притяжения туристов, а также бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета «Щелкунчик» в Александровском театре, катание в русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

«По сравнению с прошлым годом рост продаж и бронирований на зимние каникулы составил 60%, – отмечает представитель туроператора Кирилл Соколов, – При этом 40% общего количества продаж – это туры на сам Новый год. Структура не изменилась, в то же время можно отметить возросший спрос на организованное проведение новогодней ночи, а именно на банкеты и экскурсии.

Стоимость банкетов варьируется от 10 до 15 тысяч рублей. Автобусная прогулка в новогоднюю ночь обойдется туристу в 2400 рублей с небольшим подарком и угощениями».

«В Санкт-Петербурге праздничное настроение создается задолго до самого Нового года, поэтому мы отмечаем растущее количество резервирований предновогодних туров. Их стоимость ниже, чем в праздничные дни, а также есть большой выбор размещения.

Чаще всего бронируют туры семьи с детьми, где есть школьники, и семейные пары от 35 лет», – отмечает представитель туроператора Анна Твердохлебова.

Эти данные подтверждают и отечественные сервисы бронирования. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург возглавляет список самых популярных направлений на предстоящих новогодних каникулах у отечественных туристов.

Количество туристов и экскурсантов, посетивших Петербург за девять дней новогодних каникул в 2023 году, превысило миллион человек. В 2022-м за эти дни в Северной столице побывали 914 тысяч путешественников.

/TOURBUS.RU