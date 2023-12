Новости Как будут работать визовые центры стан ЕС в декабре-январе В связи с рождественскими и новогодними праздниками визовые центры и консульства меняют график работы

Визовые центры и консульства стран Европы в декабре-январе в связи с рождественскими и новогодними праздниками вносят коррективы в свой график работы. По этой причине сроки обработки заявлений могут быть увеличены, - сообщает АТОР. Ассоциация туроператоров опубликовала актуальную информацию по работе визовых центров по состоянию на 12 декабря 2023 года. АВСТРИЯ 15 декабря – последний день приема документов в визовые центры (ВЦ) с увеличенным транзитным временем. 19 декабря – последний день приема в ВЦ со стандартным транзитным временем. После этой даты подача заявлений возможна только в визовом центре в Москве. 20 декабря – последний день приема в визовом центре в Москве. После этой даты документы не принимают ни в одном визовом центре Австрии в РФ.В период с 21 по 29 декабря визовый центр в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов. С 30 декабря по 8 января все визовые центры Австрии закрыты. Они возобновят работу 9 января 2024 года. ВЕНГРИЯ Визовые центры на территории РФ будут закрыты с 30 декабря по 8 января. Прием документов возобновится в обычном режиме с 9 января. До 29 декабря визовые центры в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Иркутске, Красноярске и Омске работают только для выдачи паспортов и консультаций. Информация о работе визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняется. ГЕРМАНИЯ 25 и 26 декабря визовые центры открыты, с 31 декабря по 8 января закрыты. ГРЕЦИЯ 22 декабря – последний день приема документов в ВЦ в Москве. С 25 по 29 декабря ВЦ в Москве будет открыт только для выдачи паспортов и консультаций. 18 декабря – последний день приема документов в ВЦ в Омске, Хабаровске и Владивостоке. 19-20 декабря и 25-27 декабря визовые центры в указанных городах будут открыты только для выдачи паспортов и консультаций. Все визовые центры в России будут закрыты 30-31 декабря, а также в период с 1 по 8 января. ИСПАНИЯ Визовые центры закрыты 25 декабря (Католическое Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января 2024 года. ИТАЛИЯ По техническим причинам в четверг, 14 декабря 2023 г., прием документов в ВЦ в Москве будет осуществляться только до 10.30. В этой связи все записи, начиная с 10.30, по умолчанию перенесены на утро 15 декабря. 25-26 декабря визовые центры открыты, 30-31 декабря, 1-8 января закрыты. ЛИТВА Визовые центры закрыты 24, 25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января. МАЛЬТА Визовые центры закрыты 13 декабря (День Республики), 25 декабря (Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января. Если у заявителей возникли технические проблемы при записи на сайте, нужно сообщить об этом на info.malta@vfsglobal.com. НИДЕРЛАНДЫ Визовый центр в Москве будет закрыт 25-26 декабря, 29-31 декабря, 1-8 января. НОРВЕГИЯ Визовые центры закрыты 30-31 декабря, 1-8 января. ПОРТУГАЛИЯ Визовые центры закрыты 25 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января. СЛОВЕНИЯ 15 декабря – последний день приема заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. 13 декабря – последний день приема заявлений в других ВЦ Словении в РФ. С 18 декабря все визовые центры будут работать только на выдачу готовых документов. 1-8 января ВЦ Словении закрыты. ХОРВАТИЯ 22 декабря – последний день приема заявлений в региональных визовых центрах. После этой даты региональные ВЦ Хорватии работают только на выдачу готовых паспортов. 25 и 26 декабря – все ВЦ закрыты на прием заявлений, но работают на выдачу готовых паспортов согласно графику. 28 декабря – последний день приема заявлений в ВЦ в Москве. После этой даты приема заявлений нет ни в одном из ВЦ Хорватии в России. 29 декабря –последний день работы на выдачу готовых паспортов в визовых центрах. C 30 декабря по 8 января все визовые центры Хорватии закрыты. ФИНЛЯНДИЯ 25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты. ФРАНЦИЯ 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты. ЧЕХИЯ 25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты. ШВЕЙЦАРИЯ 25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты. ШВЕЦИЯ 30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты. ЭСТОНИЯ 15 декабря – последний день приема в региональных ВЦ. После этой даты подача возможна только в ВЦ Москвы. 19 декабря – последний день приема в ВЦ Москвы. После этой даты приема нет ни в одном визовом центр Эстонии.В период с 20 декабря по 27 декабря ВЦ в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов. С 28 декабря по 8 января все ВЦ Эстонии полностью закрыты на прием. Визовые центры и консульства стран Европы в декабре-январе в связи с рождественскими и новогодними праздниками вносят коррективы в свой график работы. По этой причине сроки обработки заявлений могут быть увеличены, - сообщает АТОР. 