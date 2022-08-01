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12 декабря
Как будут работать визовые центры стан ЕС в декабре-январе
В связи с рождественскими и новогодними праздниками визовые центры и консульства меняют график работы
Визовые центры и консульства стран Европы в декабре-январе в связи с рождественскими и новогодними праздниками вносят коррективы в свой график работы. По этой причине сроки обработки заявлений могут быть увеличены, - сообщает АТОР.
Ассоциация туроператоров опубликовала актуальную информацию по работе визовых центров по состоянию на 12 декабря 2023 года.
АВСТРИЯ
15 декабря – последний день приема документов в визовые центры (ВЦ) с увеличенным транзитным временем. 19 декабря – последний день приема в ВЦ со стандартным транзитным временем. После этой даты подача заявлений возможна только в визовом центре в Москве.
20 декабря – последний день приема в визовом центре в Москве. После этой даты документы не принимают ни в одном визовом центре Австрии в РФ.В период с 21 по 29 декабря визовый центр в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов.
С 30 декабря по 8 января все визовые центры Австрии закрыты. Они возобновят работу 9 января 2024 года.
ВЕНГРИЯ
Визовые центры на территории РФ будут закрыты с 30 декабря по 8 января. Прием документов возобновится в обычном режиме с 9 января. До 29 декабря визовые центры в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Иркутске, Красноярске и Омске работают только для выдачи паспортов и консультаций.
Информация о работе визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняется.
ГЕРМАНИЯ
25 и 26 декабря визовые центры открыты, с 31 декабря по 8 января закрыты.
ГРЕЦИЯ
22 декабря – последний день приема документов в ВЦ в Москве. С 25 по 29 декабря ВЦ в Москве будет открыт только для выдачи паспортов и консультаций.
18 декабря – последний день приема документов в ВЦ в Омске, Хабаровске и Владивостоке. 19-20 декабря и 25-27 декабря визовые центры в указанных городах будут открыты только для выдачи паспортов и консультаций.
Все визовые центры в России будут закрыты 30-31 декабря, а также в период с 1 по 8 января.
ИСПАНИЯ
Визовые центры закрыты 25 декабря (Католическое Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января 2024 года.
ИТАЛИЯ
По техническим причинам в четверг, 14 декабря 2023 г., прием документов в ВЦ в Москве будет осуществляться только до 10.30. В этой связи все записи, начиная с 10.30, по умолчанию перенесены на утро 15 декабря. 25-26 декабря визовые центры открыты, 30-31 декабря, 1-8 января закрыты.
ЛИТВА
Визовые центры закрыты 24, 25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января.
МАЛЬТА
Визовые центры закрыты 13 декабря (День Республики), 25 декабря (Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января. Если у заявителей возникли технические проблемы при записи на сайте, нужно сообщить об этом на info.malta@vfsglobal.com.
НИДЕРЛАНДЫ
Визовый центр в Москве будет закрыт 25-26 декабря, 29-31 декабря, 1-8 января.
НОРВЕГИЯ
Визовые центры закрыты 30-31 декабря, 1-8 января.
ПОРТУГАЛИЯ
Визовые центры закрыты 25 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января.
СЛОВЕНИЯ
15 декабря – последний день приема заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. 13 декабря – последний день приема заявлений в других ВЦ Словении в РФ.
С 18 декабря все визовые центры будут работать только на выдачу готовых документов.
1-8 января ВЦ Словении закрыты.
ХОРВАТИЯ
22 декабря – последний день приема заявлений в региональных визовых центрах. После этой даты региональные ВЦ Хорватии работают только на выдачу готовых паспортов.
25 и 26 декабря – все ВЦ закрыты на прием заявлений, но работают на выдачу готовых паспортов согласно графику.
28 декабря – последний день приема заявлений в ВЦ в Москве. После этой даты приема заявлений нет ни в одном из ВЦ Хорватии в России. 29 декабря –последний день работы на выдачу готовых паспортов в визовых центрах.
C 30 декабря по 8 января все визовые центры Хорватии закрыты.
ФИНЛЯНДИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты.
ФРАНЦИЯ
30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ЧЕХИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ШВЕЙЦАРИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ШВЕЦИЯ
30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты.
ЭСТОНИЯ
15 декабря – последний день приема в региональных ВЦ. После этой даты подача возможна только в ВЦ Москвы.
19 декабря – последний день приема в ВЦ Москвы. После этой даты приема нет ни в одном визовом центр Эстонии.В период с 20 декабря по 27 декабря ВЦ в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов.
С 28 декабря по 8 января все ВЦ Эстонии полностью закрыты на прием.
Визовые центры и консульства стран Европы в декабре-январе в связи с рождественскими и новогодними праздниками вносят коррективы в свой график работы. По этой причине сроки обработки заявлений могут быть увеличены, - сообщает АТОР.
Ассоциация туроператоров опубликовала актуальную информацию по работе визовых центров по состоянию на 12 декабря 2023 года.
АВСТРИЯ
15 декабря – последний день приема документов в визовые центры (ВЦ) с увеличенным транзитным временем. 19 декабря – последний день приема в ВЦ со стандартным транзитным временем. После этой даты подача заявлений возможна только в визовом центре в Москве.
20 декабря – последний день приема в визовом центре в Москве. После этой даты документы не принимают ни в одном визовом центре Австрии в РФ.В период с 21 по 29 декабря визовый центр в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов.
С 30 декабря по 8 января все визовые центры Австрии закрыты. Они возобновят работу 9 января 2024 года.
ВЕНГРИЯ
Визовые центры на территории РФ будут закрыты с 30 декабря по 8 января. Прием документов возобновится в обычном режиме с 9 января. До 29 декабря визовые центры в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Иркутске, Красноярске и Омске работают только для выдачи паспортов и консультаций.
Информация о работе визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняется.
ГЕРМАНИЯ
25 и 26 декабря визовые центры открыты, с 31 декабря по 8 января закрыты.
ГРЕЦИЯ
22 декабря – последний день приема документов в ВЦ в Москве. С 25 по 29 декабря ВЦ в Москве будет открыт только для выдачи паспортов и консультаций.
18 декабря – последний день приема документов в ВЦ в Омске, Хабаровске и Владивостоке. 19-20 декабря и 25-27 декабря визовые центры в указанных городах будут открыты только для выдачи паспортов и консультаций.
Все визовые центры в России будут закрыты 30-31 декабря, а также в период с 1 по 8 января.
ИСПАНИЯ
Визовые центры закрыты 25 декабря (Католическое Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января 2024 года.
ИТАЛИЯ
По техническим причинам в четверг, 14 декабря 2023 г., прием документов в ВЦ в Москве будет осуществляться только до 10.30. В этой связи все записи, начиная с 10.30, по умолчанию перенесены на утро 15 декабря. 25-26 декабря визовые центры открыты, 30-31 декабря, 1-8 января закрыты.
ЛИТВА
Визовые центры закрыты 24, 25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января.
МАЛЬТА
Визовые центры закрыты 13 декабря (День Республики), 25 декабря (Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января. Если у заявителей возникли технические проблемы при записи на сайте, нужно сообщить об этом на info.malta@vfsglobal.com.
НИДЕРЛАНДЫ
Визовый центр в Москве будет закрыт 25-26 декабря, 29-31 декабря, 1-8 января.
НОРВЕГИЯ
Визовые центры закрыты 30-31 декабря, 1-8 января.
ПОРТУГАЛИЯ
Визовые центры закрыты 25 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января.
СЛОВЕНИЯ
15 декабря – последний день приема заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. 13 декабря – последний день приема заявлений в других ВЦ Словении в РФ.
С 18 декабря все визовые центры будут работать только на выдачу готовых документов.
1-8 января ВЦ Словении закрыты.
ХОРВАТИЯ
22 декабря – последний день приема заявлений в региональных визовых центрах. После этой даты региональные ВЦ Хорватии работают только на выдачу готовых паспортов.
25 и 26 декабря – все ВЦ закрыты на прием заявлений, но работают на выдачу готовых паспортов согласно графику.
28 декабря – последний день приема заявлений в ВЦ в Москве. После этой даты приема заявлений нет ни в одном из ВЦ Хорватии в России. 29 декабря –последний день работы на выдачу готовых паспортов в визовых центрах.
C 30 декабря по 8 января все визовые центры Хорватии закрыты.
ФИНЛЯНДИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты.
ФРАНЦИЯ
30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ЧЕХИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ШВЕЙЦАРИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ШВЕЦИЯ
30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты.
ЭСТОНИЯ
15 декабря – последний день приема в региональных ВЦ. После этой даты подача возможна только в ВЦ Москвы.
19 декабря – последний день приема в ВЦ Москвы. После этой даты приема нет ни в одном визовом центр Эстонии.В период с 20 декабря по 27 декабря ВЦ в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов.
С 28 декабря по 8 января все ВЦ Эстонии полностью закрыты на прием.
Визовые центры и консульства стран Европы в декабре-январе в связи с рождественскими и новогодними праздниками вносят коррективы в свой график работы. По этой причине сроки обработки заявлений могут быть увеличены, - сообщает АТОР.
Ассоциация туроператоров опубликовала актуальную информацию по работе визовых центров по состоянию на 12 декабря 2023 года.
АВСТРИЯ
15 декабря – последний день приема документов в визовые центры (ВЦ) с увеличенным транзитным временем. 19 декабря – последний день приема в ВЦ со стандартным транзитным временем. После этой даты подача заявлений возможна только в визовом центре в Москве.
20 декабря – последний день приема в визовом центре в Москве. После этой даты документы не принимают ни в одном визовом центре Австрии в РФ.В период с 21 по 29 декабря визовый центр в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов.
С 30 декабря по 8 января все визовые центры Австрии закрыты. Они возобновят работу 9 января 2024 года.
ВЕНГРИЯ
Визовые центры на территории РФ будут закрыты с 30 декабря по 8 января. Прием документов возобновится в обычном режиме с 9 января. До 29 декабря визовые центры в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Иркутске, Красноярске и Омске работают только для выдачи паспортов и консультаций.
Информация о работе визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняется.
ГЕРМАНИЯ
25 и 26 декабря визовые центры открыты, с 31 декабря по 8 января закрыты.
ГРЕЦИЯ
22 декабря – последний день приема документов в ВЦ в Москве. С 25 по 29 декабря ВЦ в Москве будет открыт только для выдачи паспортов и консультаций.
Все визовые центры в России будут закрыты 30-31 декабря, а также в период с 1 по 8 января.
ИСПАНИЯ
Визовые центры закрыты 25 декабря (Католическое Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января 2024 года.
ИТАЛИЯ
По техническим причинам в четверг, 14 декабря 2023 г., прием документов в ВЦ в Москве будет осуществляться только до 10.30. В этой связи все записи, начиная с 10.30, по умолчанию перенесены на утро 15 декабря. 25-26 декабря визовые центры открыты, 30-31 декабря, 1-8 января закрыты.
ЛИТВА
Визовые центры закрыты 24, 25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января.
МАЛЬТА
Визовые центры закрыты 13 декабря (День Республики), 25 декабря (Рождество), 30-31 декабря, 1-8 января. Если у заявителей возникли технические проблемы при записи на сайте, нужно сообщить об этом на info.malta@vfsglobal.com.
НИДЕРЛАНДЫ
Визовый центр в Москве будет закрыт 25-26 декабря, 29-31 декабря, 1-8 января.
НОРВЕГИЯ
Визовые центры закрыты 30-31 декабря, 1-8 января.
ПОРТУГАЛИЯ
Визовые центры закрыты 25 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января.
СЛОВЕНИЯ
15 декабря – последний день приема заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. 13 декабря – последний день приема заявлений в других ВЦ Словении в РФ.
С 18 декабря все визовые центры будут работать только на выдачу готовых документов.
1-8 января ВЦ Словении закрыты.
ХОРВАТИЯ
22 декабря – последний день приема заявлений в региональных визовых центрах. После этой даты региональные ВЦ Хорватии работают только на выдачу готовых паспортов.
25 и 26 декабря – все ВЦ закрыты на прием заявлений, но работают на выдачу готовых паспортов согласно графику.
28 декабря – последний день приема заявлений в ВЦ в Москве. После этой даты приема заявлений нет ни в одном из ВЦ Хорватии в России. 29 декабря –последний день работы на выдачу готовых паспортов в визовых центрах.
C 30 декабря по 8 января все визовые центры Хорватии закрыты.
ФИНЛЯНДИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты.
ФРАНЦИЯ
30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ЧЕХИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ШВЕЙЦАРИЯ
25-26 декабря, 30-31 декабря и 1-8 января визовые центры закрыты.
ШВЕЦИЯ
30-31 декабря, 1-8 января визовые центры закрыты.
ЭСТОНИЯ
15 декабря – последний день приема в региональных ВЦ. После этой даты подача возможна только в ВЦ Москвы.
19 декабря – последний день приема в ВЦ Москвы. После этой даты приема нет ни в одном визовом центр Эстонии.В период с 20 декабря по 27 декабря ВЦ в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов.
С 28 декабря по 8 января все ВЦ Эстонии полностью закрыты на прием.
/TOURBUS.RU
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