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12 декабря
В «Ярославию» - на электромобилях

Журналистам представили новый экологический автомаршрут по Ярославской области


 

В представительстве Ярославской области в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная старту на этой неделе эко-автопробега по Ярославской области на электромобилях марки Evolute под девизом: «Едем в Ярославию».

Концепция автопробега, организованного Министерством туризма Ярославской области и Союзом «ЕСОТ - Евразийское содружество специалистов туриндустрии» при поддержке Центра развития туризма «Ярославия», предполагает создание нового автомобильного туристического маршрута для электромобилей по территории региона.

 

По словам министра туризма Ярославской области Ольги Габуевой, в последнее время наблюдается значительный рост автотуристов в регионе. И таким проектом организаторы хотят показать, что инфраструктура Ярославской области готова к приему гостей, в том числе и на экотранспорте, набирающем популярность.

 

«В рамках пробега участники посетят как известные достопримечательности Ярославской области, как, например, музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», так и те, которые откроют двери для туристов только в будущем году, – музей-завод «СырКультПросвет» в Угличе, - расссказала Ольга Габуева. - Запланирована насыщенная культурная программа в Ростове и Ярославле, а также знакомство с региональной кухней.

Во время поездки участники на себе проверят возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, изучат достопримечательности и их доступность для автолюбителей, путешествующих на электромобилях, сформируют карту зарядных станций для электромобилей» .

 

Заместитель министра туризма Ярославской области Максим Цветков добавил, что трех дней, в рамках которых запланировано путешествие - конечно, будет маловато, чтобы посмотреть все самое интересное в Ярославской области. Он отметил за 10 месяцев текущего года туристический поток в регион вырос более чем на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года: «Но мы не останавливаемся на достигнутом, открывая новые маршруты и локации для туристов. Так, сейчас полностью реконструируется исторических центр Ростова Великого, а в Рыбинске восстановлена историческая среда, что весьма привлекательно для туристов».

 

Руководитель специальных проектов ООО «Моторинвест» Василий Чеботарев рассказал, что автомобилем пробега стал отечественный современный автомобиль Evolute (ООО «Моторинвест»). И Эко-автопробег - отличная возможность продемонстрировать преимущества автотуризма в любую погоду.

Елена Сергеева, руководитель проектов Союза «ЕСОТ - Евразийское содружество специалистов туриндустрии» выразила уверенность, что автопробег «Едем в Ярославию» станет настоящим первопроходцем в формировании экологических автомаршрутов в России и будет способствовать росту узнаваемости туристических маршрутов Ярославской области. -

/TOURBUS.RU


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