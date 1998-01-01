Туроператоры: Интерес к зимнему Ирану снизился

Как сообщает сегодня АТОР, в этом году спрос на Иран демонстрирует непостоянство. До осени продажи у туроператоров шли активно, у ряда туркомпаний даже превысили прошлогодние значения. Но осенью, на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились. Оживления нет до сих пор. Но желающие провести Новый год в Иране среди россиян есть. Цены – от 104 тыс. руб. на двоих на пять ночей.

Туроператоры рассказывают, что до осени спрос демонстрировал уверенность и рос по сравнению с показателями прошлого года.

«В целом по 2023 году запросов и бронирований было больше, чем в 2022 году. Наблюдался явный рост интереса к иранскому направлению», – рассказали в PAC Group.

Осенью, на фоне осложнившихся отношений Израиля и Палестины, россияне стали настороженно относиться к поездкам в Иран. И, несмотря на то, что отдыху россиян в Иране по факту ничего не угрожает, туристическая активность на этом направлении упала.

«До осени продажи шли на уровне прошлого года. Но с начала октября спрос начал реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

Мы фиксируем спад продаж туров в Иран. На новогодние заезды оформленных туров пока нет», – заявили в «Русском Экспрессе».

В компании PAC Group в ноябре-декабре запросов тоже стало меньше в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об «умеренных» продажах говорят и в компаниях «Интурист», China Travel.

Между тем, несмотря на временные сложности, в целом в отношении спроса на Иран туроператоры настроены позитивно. Говорят, что направление с каждым годом укрепляется на российском рынке и позитивная динамика первой половины года с большей долей вероятности будет продолжаться.

В иранском ассортименте туроператоров представлены разнообразные варианты экскурсионных программ.

«Туристы чаще запрашивают программы с посещением таких городов, как Тегеран, Шираз, Исфахан, Язд, интересуются отдыхом на острове Киш», – рассказали в PAC Group.

Помимо групповых экскурсионных программ, туристы бронируют у туроператоров индивидуальные туры, а также только наземное обслуживание.

По информации АТОР, новогодний отдых в Иране смогут позволить себе туристы с бюджетом 104 тыс. руб. на двоих. Уложиться в такую сумму можно будет, если забронировать у туроператора тур на 5 ночей в отель 3*.

Желающие поехать в новогодние даты в экскурсионный тур, конечно, должны закладывать большие суммы – от 182 тыс. руб. на двоих без учета перелета. Только отель можно забронировать за 25 тыс. руб. на двоих на 5 ночей, включая новогоднюю.

/TOURBUS.RU