МИД Финляндии: КПП на границе с Россией будут открываться поэтапно

Решения о часах работы пограничных постов будут приняты не позднее среды

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации.

"Финляндия будет готова поэтапно открыть КПП на финско-российской границе, если ситуация нормализуется", — приводят сегодня ее слова финское агентство новостей STT и «Интерфакс».

Г-жа Валтонен отметила, что ситуация на восточной границе сама по себе мирная, даже несмотря на то, что в приграничной зоне все еще находятся люди.

Глава МИД заявила, что "ситуация на границе отслеживается ежедневно, и самое главное — решительно реагировать на действия России".

При этом г-жа Валтонен не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что решения о часах работы пограничных постов будут приняты не позднее 13 декабря.

Напомним, что в ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

Открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена для железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Ранее мы сообщали, что автобусный перевозчик "Совавто" (АО "Совавто-С.Петербург") готовится возобновить выполнение рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия) на фоне информации о возможном открытии международных автомобильных переходов на российско-финляндской границе, сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, автомобильный перевозчик открыл продажу билетов на рейс 14 декабря в 07:45 из Петербурга в Хельсинки и в 16:00 из Хельсинки в Петербург.

"Об аналогичных действиях на последующие даты мы будем информировать вас незамедлительно соответственно обстановке.

В случае, если граница не будет открыта или открытие состоится позже, вы сможете вернуть свои деньги или перенести дату поездки в приоритетном порядке", — говорится в сообщении перевозчика.

/TOURBUS.RU