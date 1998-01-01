Сергей Корнеев: Международный турфорум "Travel Hub. Путешествуй!" соберет больше семисот участников

В этом году Петербургский международный туристский форум Travel Hub отмечает свое пятилетие в новом расширенном формате – под единым брендом с Российским туристическим форумом «Путешествуй!». Самое масштабное и знаковое отраслевое мероприятие пройдет в Северной столице с 13 по 15 декабря 2023 года.

Подробности предстоящего форума обсудили на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Интерфакс Северо-Запад», - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, сообщил, что на Travel Hub. Путешествуй! зарегистрировалось более 700 участников из 30 регионов России, а также иностранные участники.

В частности, среди спикеров ожидаются эксперты из Индии, Мьянмы, Вьетнама, ОАЭ, Буркина Фасо, Катара и Венесуэлы.

«Традиционно на полях форума вместе с представителями отрасли мы подведем итоги года и определим планы на ближайший период, рассмотрим разные виды путешествий и направления туризма. В течение трех дней обсудим инвестиции в индустрию, перспективы и проблемы въездного туризма, возможности восстановления турпотока.

В рамках мероприятия также состоится заседание рабочей группы проекта “Серебряное ожерелье России”. На нем утвердят положение о выборе переходящей туристской столицы, которая будет названа во время проведения Международной выставки-форума “Россия” весной 2024 года», – рассказал Сергей Корнеев.

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев сделал акцент на том, что вопрос развития въездного туризма – одна из главнейших задач, стоящих перед туристским сообществом. Он отметил, что в текущем году правительством России было принято несколько системных решений, которые оказали существенное влияние на рост турпотока из-за рубежа.

Это в том числе запуск механизма электронной визы для граждан 55 государств. Важным шагом в развитии туризма с Китаем и Ираном стало введение безвизовых групповых турпоездок с этими странами. В планах на будущее – представление нового платежного инструмента для иностранных гостей, что облегчит им проведение финансовых операций в России.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе выделила тему маркетинга территорий как ключевого фактора привлечения туристов. Этот вопрос затронут сразу три сессии деловой программы форума: «Серебряное ожерелье России», «Маркетинг территорий, продвижение, реклама» и «Практические подходы к созданию и реализации национальных туристических маршрутов на территории Российской Федерации».

Кроме того, все эти сессии непосредственно связаны с внутренним туризмом и демонстрируют широкий спектр возможностей для развития отрасли гостеприимства в разных регионах.

Президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков сообщил, что в 2023 году количество участников выставок и конгрессов увеличилось на 20-30%. При этом доля делового туризма составляет 12% общего числа туристов в Санкт Петербурге и приносит почти 40% дохода всей индустрии.

Этот вид туризма помогает сгладить сезонность, повышает привлекательность региона для инвестиций, привлекает научное и деловое сообщество, стимулирует рост турпотока и наполняет объекты сферы гостеприимства.

Теме делового туризма на предстоящем форуме будет посвящен круглый стол с Комитетом по туризму Москвы.

/TOURBUS.RU

Регистрация и подробная информация о мероприятии доступны на официальном сайте.

