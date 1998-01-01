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11 декабря
Ostrovok: Спрос иностранных туристов на поездки в Россию заметно вырос
Этой зимой основной спрос на поездки по России формируют туристы из стран Ближнего Востока
С начала 2023 года зарубежные туристы совершили в два раза больше бронирований в российских отелях, чем за аналогичные 11 месяцев в 2022 году. При этом число бронирований с заездами этой зимой увеличилось почти в четыре раза – об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.
Специалисты проанализировали бронирования от зарубежных клиентов и определили, из каких стран туристы приезжают на отдых в Россию чаще всего, какие направления их интересуют и сколько стоят их поездки по стране.
Этой зимой основной спрос на поездки по России формируют туристы из стран Ближнего Востока – по данным Ostrovok.ru, на них приходится 38% от всех бронирований, хотя в прошлом году их суммарная доля была значительно меньше и составляла 23%. Наибольшая часть бронирований поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана.
Представители стран Европы совершают почти четверть от всех иностранных бронирований (в прошлом году на них приходилась лидирующая доля – 32%). Чаще всего поездки планируют туристы из Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Эстонии.
На туристов из Азии этой зимой приходится 19% бронирований (в прошлом году – 11%), в основном это путешественники из Таиланда, Индии, Китая, Индонезии и Японии.
Граждане стран СНГ совершают 10% от всех иностранных бронирований (в прошлом году – 15%). Наибольший турпоток формируют туристы Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Армении.
Главный интерес иностранцев для туристических поездок традиционно представляет Москва – столица занимает до 60% от всех бронирований по стране, а также Санкт-Петербург – 18%. Примечательно, что этой зимой в тройку городов-лидеров поднялся Мурманск (4%), опередив Казань.
Вместе с ним в топ вошел поселок Териберка на берегу Баренцева моря, хотя в прошлом году он был далеко за пределами первой двадцатки. Заметно выросла популярность Иркутска, который расположился на шестом месте в рейтинге (прошлой зимой был на 11 строчке), и Новосибирска – седьмая позиция (в прошлом году – 22 место).
В целом в топ-10 самых популярных направлений у иностранных туристов на эту зиму входит Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Калининград, Иркутск, Новосибирск, Териберка, Сочи и Якутск.
По данным Ostrovok.ru, чаще всего иностранные туристы бронируют размещение в России для двоих взрослых (46%), хотя этот показатель несколько снизился относительно прошлого года (зимой 2022 года – 51%). На соло-путешественников приходится почти треть бронирований – 31% (в 2022 году – 40%). Вместе с этим выросла популярность групповых и семейных поездок: доля бронирований для четырех человек и более выросла с 2% до 10%, доля бронирований с детьми – с 4% до 8% год к году.
На бронирования для троих взрослых приходится 5% (в прошлом году – 3%).
Средняя стоимость, по которой зарубежные туристы бронируют отдых в объектах размещения в России в этом году, составляет 5 600 рублей – она увеличилась на 9% относительно 2022 года (5 150 рублей).
Средняя продолжительность бронирования не изменилась и составляет пять ночей.
Этой зимой зарубежные туристы чаще выбирают размещение в российских отелях категории четыре и пять звезд: на них приходится 24% и 19% от всех бронирований соответственно.
Реже они отдают предпочтение трехзвездочным гостиницам (17% бронирований), отелям без звезд (14%), апартаментам (12%), хостелам (10%), гостиницам две звезды (3%) и гостевым домам (1%).
/TOURBUS.RU
Фото: Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы
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