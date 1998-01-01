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«Аэрофлот» полетит на Хайнань 27 декабря

Туроператоры уже начали формировать программы отдыха на Хайнане, однако ждут решения вопроса с визовым режимом

Как сообщили нам в пресс-службе авиакомпании, с 27 декабря «Аэрофлот» планирует запустить регулярные рейсы из Москвы на китайский остров Хайнанью.

Продолжительность перелета на Хайнань составит 9 часов 50 минут, обратно – 11 часов 5 минут. Вначале рейсы будут выполняться раз в неделю, в дальнейшем планируется ввести второй. На линии будут задействованы широкофюзеляжные Airbus A330.

Билеты на некоторые даты уже есть в свободной продаже, цена – от 75 тыс. рублей в обе стороны.

Ранее запуск рейсов на Хайнань до конца 2023 года анонсировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

В текущем зимнем расписании группа "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, 23 декабря возобновляются полеты в Гонконг. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.

Туроператоры начали формировать полетные программы на китайский остров Хайнань после запуска прямых рейсов, однако пока нет ясности с визовым режимом для российских туристов, сообщают сегодея Российский союз туриндустрии и «Аэрофлот».

Как рассказал заместитель генерального директора компании TEZ Tour Владимир Каганер, туроператор уже предложил различные варианты туров на Хайнань с перелетом прямым рейсом "Аэрофлота".

По словам эксперта, до новогодних праздников осталось не так много времени, тем не менее, "спрос вполне может раскачаться, так как у Хайнаня есть своя аудитория".

"Этот тропический остров — востребованное направление, к нам постоянно поступают запросы. Из-за пандемии туристы долго не могли его посещать. Сейчас многое будет зависеть от наличия и стоимости билетов", — добавил г-н Каганер.

Как отметил руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов, обычно новогодние полетные программы заявляются гораздо раньше, ведь до праздников осталось всего три недели.

"Кроме того, пока не ясно, смогут ли российские туристы летать на Хайнань без виз. Надеемся, что туроператоры будут отправлять по безвизовым спискам, а вот ясности насчет самостоятельных туристов нет", — сказал он.

Генеральный директор компании "Открытие" Софья Гаврилова также пока не понимает, какова ситуация с визами.

"Появление прямого перелета на Хайнань – хорошая новость. Очевидно, что доверие туристов к регулярным рейсам нацперевозчика гораздо выше, чем к чартерным, которые традиционно ставились на этом направлении. Но говорить о спросе пока рано, потому что нет ясности с визами. Если туристам придется их оформлять, то это долгая история и к новому году успеть будет сложно", — пояснила эксперт.

Генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян полагает, что туроператоры будут предлагать туры на Хайнань по безвизовым спискам.

"Это, безусловно, плюс. Но в целом один рейс в неделю из Москвы и даже два в перспективе – это так мало, что ждать какого-то прорыва на китайском направлении или просто влияния на рынок не приходится", — считает он.

Туроператор "Библио Глобус" также выставил в продажу туры на Хайнань. В компании сообщили, что российские граждане, вылетающие прямыми рейсами в составе пакетного тура, могут въезжать на остров по безвизовому списку на срок до 30 дней.

До пандемии в 2019 году Хайнань принял более 83 млн китайских и зарубежных туристов, в том числе 330 тыс. – российских.

/TOYRBUS.RU