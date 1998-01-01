Туристов позвали в Сибирь «по своей воле»

Презентация туристического потенциала Тюменской областиобытие открыла в минувшие выходные Дни Тюменской области в парке "Зарядье". С 8 по 10 декабря жители и гости столицы, прогуливаясь по парку, смоглит не только зарядиться новогодним настроением, но и познакомиться с самыми интересными вариантами зимнего отдыха в Тюменской области.

8 декабря в парке "Зарядье" столичных экспертов и профильных журналистов познакомили с самыми интересными направлениями отдыха региона, а также рассказали о совместных проектах с комитетом по туризму Москвы.

По словам руководителя регионального Агентства туризма и продвижения Дмитрия Пухова в этом году данное сотрудничество особенно продуктивно. Это и проекты "Дни Тюменской области в Зарядье", "Город открытий", образовательные треки "Экология и устойчивое развитие" – Тобольск, "Предпринимательство" и "Энергетика" – Тюмень.

«Чтобы разрушить стереотипы о наших краях мы разработали тур «В Сибирь по своей воле» с целью показать все многообразие видов отдыха, которые готов предложить регион: экскурсионный, бальнеологический, экологический, промышленный туризм, трофейную охоту и рыбалку, - отметил Дмитрий Пухов. - В первую очередь, туристов интересуют термальные комплексы, которых в нашем регионе больше 20. Температура воды в них варьируется от 34ºC до 38ºC, так что зимой туристы получают по - настоящему «горячие впечатления».

Много в регионе и необычных, уникальных музеев. Обязательная остановка по дороге из Тюмени в Тобольск – село Покровское. Здесь находится первый в Сибири частный дом-музей Григория Распутина – одной из самых спорных и неоднозначных фигур российской истории. Развивается медицинский, промышленный туризм.

Нельзя забывать, что Тюменская область – крупнейший нефтегазовый регион России, где сосредоточено 73 % текущих разведанных запасов российской нефти. И региону есть что предложить: это, прежде всего, экскурсии на современнейшую площадку нефтехимического гиганта – «Сибур Тобольск».

Кстати, изюминкой экскурсии «Черное золото Сибири» станет вкуснейшая уха из ценных видов местной рыбы, щедро сдобренная нефтью высокой очистки.

Руководитель дирекции регионального взаимодействия АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова рассказала об интересной программе "Город открытий", а также о новых проектах, которые родились в синергии с крупнейшими московскими туроператорами и коллегами из тюменской области и которые были уже опробованы в 2023 году: "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" и "Бизнес-миссия Москвы в Тюменской области".

«Тюменскую область я бы назвала настоящей звездой на туристической карте России, а Тобольск сейчас становится настоящей туристической Меккой», - подчеркнула Анна Нефедова.

- Еще несколько лет назад мало кто слышал о потенциале региона, но сегодня, за первое полугодие 2023 года из Москвы в Тюменскую область приехало на 37 % туристов больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что тюменские коллеги активно работают над продвижением своего уникального региона».

/TOURBUS.RU