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Компания «Совавто» возобновила продажу билетов на автобусные рейсы Петербург-Хельсинки

Автобусный перевозчик готовится вновь осуществлять рейсы в Финляндию с 14 декабря

Автобусный перевозчик "Совавто" (АО "Совавто-С.Петербург") готовится возобновить выполнение рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки (Финляндия) на фоне информации о возможном открытии международных автомобильных переходов на российско-финляндской границе, сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, автомобильный перевозчик открыл продажу билетов на рейс 14 декабря в 07:45 из Петербурга в Хельсинки и в 16:00 из Хельсинки в Петербург.

"Об аналогичных действиях на последующие даты мы будем информировать вас незамедлительно соответственно обстановке.

В случае, если граница не будет открыта или открытие состоится позже, вы сможете вернуть свои деньги или перенести дату поездки в приоритетном порядке", — говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс», "Совавто" основано в 1963 году, осуществляет перевозки пассажиров на направлениях Петербург — Хельсинки и Петербург — Лаппеенранта.

Ранее заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявлял в СМИ, что международные автомобильные переходы на границе с Россией будут открыты 14 декабря.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Мурманская область в случае открытия российско-финской границы обеспечит безопасность на трассах, которые ведут в погранпереходам, заявил вчера губернатор Андрей Чибис.

"Решение о закрытии пропускных пунктов или открытии принимается достаточно быстро и непредсказуемо. Но и мы, и пограничники, которые обеспечивают работу всех погранпереходов, готовы к любому развитию событий", — сказал г-н Чибис журналистам на полях форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в четверг.

Он подчеркнул, что в настоящее время скопления мигрантов на границе со стороны Мурманской области нет.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Мурманскую область приехало более 400 иностранцев, которые направлялись в Финляндию. В их числе граждане Сомали, Пакистана, Сирии, Кении, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Индии, Египта, Гвинеи, Марокко, Афганистана и Алжира. В регионе был введен режим повышенной готовности, дополнительные КПП развернули на въезде в область и на территории региона.

/TOURBUS.RU