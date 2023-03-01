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Индонезия готовится отменить визы для россиян

Туроператоры обсуждают, скажется ли отмена виз на востребованности отдыха на Бали

Индонезия рассматривает возможность предоставления безвизового въезда гражданам 20 стран, включая Россию, Соединенные Штаты, Китай, Австралию, Индию, Южную Корею, Германию, Великобританию, Францию и другие, заявил в четверг министр туризма Сандиага Уно, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, президент Индонезии поручил правительству рассмотреть возможность введения безвизового режима для 20 стран с целью стимулировать рост иностранного турпотока, а также инвестиции в туристскую инфраструктуру.

Сейчас правительство завершает работу над списком стран, граждане которых получат право безвизового въезда.

Между тем, как сообщает сегодня АТОР, российские туроператоры считают, что отмена визового режима не скажется заметно на росте интереса российских туристов к Индонезии.

С одной стороны, говорят туроператоры, любое ослабление и удобство для туристов всегда положительно сказывается на спросе. С другой, визовый вопрос для россиян гораздо менее «болезненный», нежели отсутствие прямого авиасообщения.

«Визовый режим не является основным сдерживающим турпоток фактором. При этом отмена виз свой вклад в спрос, конечно, внесет. Мы уже наблюдаем этот факт на примере Шри-Ланки – там поток увеличился.

Если россияне смогут приезжать в Индонезию без виз, им больше не придется терять время в аэропорту, стоя в очередь за визой, да и в финансовом плане – облегчение», – говорят в PAC Group.

Маловероятно, что спрос на Индонезию после отмены виз покажет существенный прирост, полагают в компаниях Anex, Space Travel, Ambotis Holidays.

«Индонезия в текущем сезоне продается под запрос, в основном туристы летят туда не из-за ценовой привлекательности тура, а потому что хотят поехать именно в эту страну», – отметили в Anex.

В Space Travel обращают внимание на незначительность визовых трат на фоне общей стоимости отдыха в Индонезии.

«35 долларов для тех, кто сейчас летит по нынешним ценам на Бали – просто копейки, потому на реальный турпоток обнуление сбора никак не повлияет», – говорят в Space Travel.

В «Русском Экспрессе» высказывают схожее мнение. «Никаких трудностей с оформлением виз в Индонезию россиян не возникает, а потому и необходимость ее оформления не является сдерживающим фактором для гостей стран», – говорят в «Русском Экспрессе».

Гораздо более ощутимым для спроса событием станет возобновление прямых рейсов в Индонезию. «Вот тогда спрос пойдет вверх, хоть с визами, хоть без», – полагают в Space Travel.

Информации о том, когда именно будут запущены прямые рейсы из Москвы в Денпасар пока нет. Туристы ждали обещанного «Аэрофлотом» открытия продаж еще 1 сентября, но оно так и не случилось. Не так давно в посольстве Индонезии в Москве выражали надежду на возобновление авиасообщения между странами до конца 2023 года.

По информации АТОР, согласно официальной статистики Индонезии, количество визитов граждан РФ в эту страну в январе-ноябре (с визами и без прямых рейсов) уже превысило результаты всего рекордного 2019 года.

За 10 месяцев 2023 года Индонезия зафиксировала 131 482 визит россиян, из них в октябре – 11 410. За весь 2019 год приехали 125 тысяч россиян.

/TOURBUS.RU

