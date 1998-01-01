Новости Российские туристы не отказались от встречи Нового года в Европе Среди европейских новогодних направлений особенно востребованы Италия и Франция

Несмотря на все ограничивающие факторы, Европа остается популярным направлением для новогодних каникул, хотя и не в прежних объемах. По данным туроператоров, наиболее востребованы Италия и Франция и больше всего виз россияне оформляют в консульствах этих стран, - сообщает RTN. Как отметила заместитель директора компании «Ванд» Светлана Кречкина, турпоток в Европу сдерживает сложность оформления виз, а также дорогие перелеты с пересадкой. «Единственный прямой перелет на континент выполняет Air Serbia в Белград, но цены – космические, две недели назад билет на праздничные даты стоил до 200 тыс. рублей в эконом-классе. И шенгенские визы нужно оформлять, а это недешево. Даже с хорошими документами можно получить отказ, что особенно критично на Новый год, когда отмены идут только со штрафами, отели деньги не возвращают. Далеко не каждый готов рисковать на каникулах испортить себе отдых, если вдруг не дадут визу», – подчеркнула она. В основном туристы запрашивают Италию, Францию, Испанию, Португалию. В этом году новогодние каникулы начинаются очень удобно – с субботы 30 декабря, что позволяет планировать поездки на неделю без необходимости брать отпуск. Стоимость экскурсионного тура на 8 дней с вылетом 30 декабря без авиабилетов стартует от €700 на человека. «Это цена поездки в Рим с двухместным размещением в отеле 3* и несколькими экскурсиями. Наши туристы бронировали билеты в Рим на Новый год еще в сентябре, тогда они стоили 30 тыс. рублей в обе стороны на стыковочном рейсе Turkish Airlines. Сейчас билет на ту же дату в Рим через Стамбул стоит уже 100 тыс.», – заметила Кречкина. «Интурист» из экскурсионных направлений в Европе предлагает преимущественно Италию, иногда ее сочетают с посещением Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Швейцарии. Туристы спрашивают в компании и сам Новый год, и посленовогодние даты, но бронирований не много. «Лучше всего продается итальянская классика Рим – Венеция или Рим – Милан», – уточнила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева. По словам PR-директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, к началу декабря объем забронированных туров на период новогодних праздников в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. «Безусловно, европейские направления также присутствуют. Для встречи Нового года чаще всего запрашивают Италию – страна поднялась с 15 на 13 место по объемам продаж, и Испанию, которая в этом году сместилась с 9 на 11 позицию. Также встречаются бронирования Франции, Швеции, Финляндии, Венгрии и Греции», – пояснила она. В компании «Русский Экспресс» упомянули о единичных бронированиях европейских стран на период новогодних каникул. У оператора представлено небольшое количество экскурсионных программ в Сербии, Венгрии, Италии. «Экскурсионных туров в Европу бронируется не так много, как хотелось бы. В основном, туда едут в турах с индивидуальным обслуживанием. Как правило, в зимнее время это горнолыжные курорты и люксовые отели в больших городах», – пояснила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская. /TOURBUS.RU



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