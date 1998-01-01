Главные туристские форумы Петербурга и Москвы объединяются под общим брендом — TRAVEL HUB.Путешествуй!

Важное событие сферы туризма и гостеприимства состоится в Северной столице с 13 по 15 декабря

Петербургский международный туристский форум Travel Hub впервые в своей истории пройдет совместно с Российским туристическим форумом «Путешествуй»! под объединенным брендом. Грандиозное событие для сферы туризма и гостеприимства состоится в Северной столице с 13 по 15 декабря 2023 года.

Петербургский международный форум Travel Hub – масштабный проект, сосредоточенный на вопросах развития внутреннего и въездного туризма, межрегиональных туристских проектов и национальных маршрутов. Традиционно форум служит презентационной площадкой актуальных трендов и инновационных решений в сфере туризма.

В свою очередь, Российский туристический форум «Путешествуй!» объединяет в себе платформу делового общения государства и бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики, инвестиционного климата в сфере туризма и фестивально-экспозиционную площадку, представляющую туристический потенциал регионов России и зарубежных стран.

Площадка дает возможность своим участникам познакомить посетителей с разнообразием туристических услуг, культурноэтническими особенностями направлений для путешествий, гастрономией и событийным календарем регионов и стран.

Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB.Путешествуй! станет главным событием туристкой отрасли для подведения итогов уходящего года и определения планов на будущий. Кроме того, форум послужит площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями ведущих экспертов не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья, что создаст благоприятную почву для укрепления партнерских отношений и создания перспективных бизнес-связей.

Вместе с тем, под эгидой форума состоится встреча профессионалов в области делового туризма, в рамках которой будут оглашены победители премии Russian Business Travel & MICE Award.

Организаторами форума выступают Комитет по развитию туризма и Конгрессно-выставочное бюро Санкт Петербурга совместно с Фондом Росконгресс и Российским туристическим форумом «Путешествуй!».

Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Регистрация и подробная информация о мероприятии доступны на официальном сайте.