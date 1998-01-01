Россияне заинтересовались новогодним Сахалином и Северным Кавказом

Продажи новогодних и каникулярных туров по России с конца ноября вышли на пиковые показатели, многое уже продано, но выбор еще есть. Как сообщают туроператоры, помимо традиционно популярных в это время года Сочи, Кавминвод и Великого Устюга, в число хитов вошли Северный Кавказ и Сахалин, - информирует сегодня RTN.

В компании «Алеан» на Новый год и январские каникулы самыми востребованными остаются традиционные направления: Краснодарский край (35% от всех новогодних бронирований), Кавминводы (11%), Подмосковье (7%), Москва (4%), Санкт-Петербург, Крым, Тюменская область (по 2%).

Спросом пользуются туры по Золотому кольцу, в Казань, Калининград, на Алтай, Байкал, в Карелию, в Мурманскую область и Великий Устюг в Вологодской области.

«В последнюю неделю продажи туров по России значительно оживились. В сравнении с прошлым годом топ самых популярных направлений практически не изменился. Прежде всего, это Сочи, на него приходится 26% всех новогодних бронирований.

В то же время видим существенный прирост по Москве, которая опередила Крым и Тюменскую область. Кроме того, туристы стали активнее спрашивать прежде нетипичные для новогодних каникул Дагестан, Адыгею или Сахалин», – рассказала PR-директор «Алеана» Ирина Романова.

Относительно прошлого года новогодние цены по внутренним направлениям выросли в пределах 10-20%. Сейчас стоимость праздничных туров в Москву колеблется от 23,7 тыс. до 64,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербург – от 20,6 тыс. до 73,2 тыс. рублей. Отдохнуть в Анапе и Геленджике в среднем обойдется от 30 тыс. до 93 тыс., на Красной Поляне – от 68 тыс. до 165 тыс. рублей.

Относительно бюджетной будет встреча Нового года в Абхазии, стоимость тура составит от 12,5 тыс. до 30 тыс. рублей на человека.

У «Интуриста» продажи новогодних туров по России начались еще в августе и в начале декабря идут уже в пиковом режиме. На первом месте по объемам бронирования Сочи, на втором –экскурсионные путешествия по всей стране. Также в числе лидеров – Крым, Анапа, Санкт-Петербург и Москва.

«В этом году мы плотно работали над развитием экскурсионного проекта по России, добавляя такие туры по множеству регионов, начиная с Северного Кавказа и Калининграда и заканчивая зимним Сахалином. Именно поэтому экскурсионное направление закономерно вышло у нас на второе место», – уточнила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

«Среди экскурсионных туров безоговорочный лидер – Великий Устюг, здесь средняя продолжительность равна трем дням, средний чек – 32,2 тыс. рублей. Конечно, Великий Устюг всегда был популярен, рост продаж сдерживает только ограниченность номерного фонда. Туристы едут также и по Вологодской области», – добавила она.

Второе и третье место по объему продаж у туроператора занимают Москва и Санкт-Петербург. Также среди городов популярны Казань и Калининград, экскурсионные туры в Северную Осетию и республики Северного Кавказа. востребованы экскурсионные поездки на Алтай, в Карелию, по городам Золотого кольца, на озеро Байкал и Сахалин.

Как рассказала PR-директор компании Fun&Sun Ольга Иванова, у туроператора на Новый год лидирует приморский кластер Сочи, далее идет горный курорт Шерегеш в Кузбассе, потом – горный кластер Сочи, Анапа, Великий Устюг, Казань и Москва.

«На экскурсионные программы хороший спрос как в рамках наших блочных программ в Казань, Карелию, Дагестан, так и на городские туры в Москву и Санкт-Петербург. Также есть запросы на Мурманск, Камчатку, Сахалин и Байкал», – рассказала она.

/TOURBUS.RU