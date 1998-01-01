На Сейшелах введено чрезвычайное положение из-за непогоды

Как сообщает сегодня АТОР, непогода разыгралась на тропических островах – на Сейшелах сильные дожди, некоторые территории центрального острова Маэ подтоплены. Однако опрошенные ассоциацией туроператоры и принимающие компании обратили внимание, что речь преимущественно об индустриальных районах, а туристы находятся в безопасности, им ничто не угрожает. Аэропорт работает в штатном режиме.

Посольство России на Сейшелах сообщило, что сегодня, 7 декабря, одновременно в ряде районов центрального острова Маэ зафиксированы разрушения, вызванные наводнениями на фоне дождей.

Вчера на Сейшелах шел очень сильный ливень, который размыл почву в горах, на севере острова Маэ начали сходить оползни. В результате местами повреждены дороги, получили разрушения дома местных жителей.

Кроме того, сегодня ночью в районе Провиденс произошел сильный взрыв на складе стройматериалов. Однако туристов это не касается – происшествие имело место в индустриальном районе, отелей поблизости нет.

Однако в стране объявлено чрезвычайное положение. Дороги патрулируются полицией и военными. Все образовательные учреждения закрыты.

Международное авиасообщение осуществляется в штатном режиме, аэропорт Маэ работает.

Согласно данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, сейчас на Сейшелах может находиться порядка 800 туристов из России. По сообщению ДСЦК МИД РФ пострадавших среди россиян нет.

«От туристов звонков не поступало. Все отдыхающие продолжают свой отдых в отелях. Власти сообщают, что все под контролем и никакой опасности нет», – в туроператорской компании PAC Group.

Также туроператоры пообещали принять все необходимые меры, если туристам понадобится какая-то помощь.

«Все туристы, отдыхающие по линии туроператора находятся в отелях, пострадавших нет. Мы находимся на связи с принимающим офисом на Сейшелах. В случае если туристам понадобится переселение, будут предприняты все соответствующие меры для этого», – сказали в пресс-службе «Интуриста».

По информации принимающей компании туроператора «Русский Экспресс», по состоянию на 14:00 уже расчищены дороги, ведущие от города к аэропорту. Устранены незначительные повреждения, которые получил интерьер зала международных вылетов аэропорта Маэ.

Ничто из произошедшего не коснулось систем водоснабжения и/или канализации ни одного из отелей.

Также находящийся в данный момент на Сейшелах гендиректор компании яхт-туров «32румба» Дмитрий Калита подтвердил, что российское посольство на Сейшелах оказывает необходимую поддержку туристам. Несмотря на то, что никто из туристов не пострадал, местный турбизнес также выразил готовность прийти на помощь своим клиентам, если таковая понадобится.

Местные власти рекомендуют отелям и всем поставщикам туристических услуг попросить клиентов воздержаться от передвижения по островам.Это не касается прилетов и вылетов: пассажирам аэропорта разрешено передвижение в свои отели и обратно.

Могут возникать незначительные задержки прилетов и вылетов, но принимающие компании проинформированы об этой ситуации и готовы должным образом обеспечивать логистику туристов.

Из-за чрезмерного стока воды в результате наводнений и оползней на севере Маэ туристов и местных жителей просят на время воздержаться от купания в океане.

Также посольство России проинформировало, что находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами страны и напомнило туристам свой телефон для экстренной связи: +2482529549.

/TOURBUS.RU