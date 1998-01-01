«Мегафон»: Популярность горных курортов России выросла на 25%

Число туристов на горных курортах России выросло на 25% в 2023 году, наиболее посещаемыми стали Красная Поляна, Шерегеш и Роза Хутор, следует из данных обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов компании «Мегафон», - сообщает сегодня «Интерфакс».

«Одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года стал рост популярности отдыха в горах — мобильный трафик на курортах вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор.

Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет», — говорится в сообщении оператора.

По его данным, Красная Поляна удерживает звание самого популярного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав еще один известный сочинский курорт — Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Особой популярностью он пользуется у жителей соседней Новосибирской области и Югры.

Мобильный трафик на Розе Хутор, замкнувшей тройку лидеров, вырос на 13%. Этот курорт в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных курортах вырос на четверть год к году.

По данным сотового оператора, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети на курортах. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).

/TOURBUS.RU