Финляндия готовится вновь открыть переходы на границе с Россией

Ожидается, что международные автомобильные переходы на границе с Россией будут открыты 14 декабря

Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что международные автомобильные переходы на границе с Россией будут открыты 14 декабря, сообщил заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен, - сообщает «Интерфакс».

"На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени", — заявил г-н Ахтиайнен порталу телерадиовещания Yle.

По его словам, пограничники, однако, сразу не уберут все ограждения, так как не исключено, что в какой-то момент МАПП снова придется закрыть. "Мы должны увидеть, продолжится ли это (поток просителей убежища), если границы откроются», — отметил Ахтиайнен При этом он заявил, что пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе. В ноябре Финляндия закрыта все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов. Открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Мурманская область в случае открытия российско-финской границы обеспечит безопасность на трассах, которые ведут в погранпереходам, заявил сегодня губернатор Андрей Чибис.

"Решение о закрытии пропускных пунктов или открытии принимается достаточно быстро и непредсказуемо. Но и мы, и пограничники, которые обеспечивают работу всех погранпереходов, готовы к любому развитию событий", — сказал г-н Чибис журналистам на полях форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в четверг.

Он подчеркнул, что в настоящее время скопления мигрантов на границе со стороны Мурманской области нет. "Если будет открыт соответствующий погранпереход, то мы, естественно, обеспечим безопасность и в том числе всех трасс, по которым едут, и будем действовать в соответствии с обстановкой. Но что это будет, когда это будет, мы увидим с вами в режиме реального времени, потому что доверять каким-то заявлениям, слухам или другой информации сложно", — отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Мурманскую область приехало более 400 иностранцев, которые направлялись в Финляндию. В их числе граждане Сомали, Пакистана, Сирии, Кении, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Индии, Египта, Гвинеи, Марокко, Афганистана и Алжира. В регионе был введен режим повышенной готовности, дополнительные КПП развернули на въезде в область и на территории региона.

/TOURBUS.RU