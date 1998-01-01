Туроператоры: Туристы не спешат бронировать новогодние туры на экзотические острова

Бронирование новогодних туров на острова Индийского океана идет чуть медленнее, чем годом ранее. Это связано, прежде всего, с переменами в потребительском поведении: рынок все больше уходит в режим last minute, туристы предпочитают покупать даже дорогой отдых ближе к датам вылета, - сообщает сегодня RTN.

«Новогодние продажи активизировались с конца ноября, сейчас по объемам лидируют Сейшелы, далее идут Маврикий и Бали. При этом Маврикий и Сейшелы выросли на 20% к прошлому году, а вот Бали демонстрирует существенный рост – в два раза выше показателей конца 2022-го.

В последнем случае сказывается отложенный спрос, эффект низкой базы, так как направление было долго закрыто. У Бали много возвратных туристов, которых не останавливает даже дорогая перевозка. Сейчас самый дешевый билет стоит порядка 100 тыс. рублей», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Некоторое время назад «Аэрофлот» продлил до конца марта выполнение прямых рейсов на Маврикий, ранее заявленных до середины января. В компании ожидают, что это простимулирует продажи острова.

Г-жа Макаркова добавила, что по этим трем направлениям места на новогодние праздники еще есть практически во всех отелях.

В то же время самые востребованные и дорогие объекты размещения уже закрывают некоторые категории номеров, и более поздний выбор, скорее всего, поставит клиента перед необходимостью выбирать из того, что останется.

«Те же Сейшелы чаще бронируют заранее, потому что номерная база там небольшая, и если заранее не забронировать места, к примеру, в любимом не только россиянами отеле Anantara Maia, где всего 30 вилл, то можно и вовсе не попасть туда на праздники. С этим мы уже неоднократно сталкивались», – подчеркнула эксперт.

Средний чек по этим островам составляет 120-150 тыс. рублей на человека. Перелет добавит еще от 100 тыс. рублей к стоимости тура на Бали, билеты на Сейшелы и Маврикий стоят дешевле. Например, у «Аэрофлота» перелет на Сейшелы обойдется от 70 тыс. Примерно половина туристов бронируют только наземное обслуживание, билеты покупают самостоятельно.

На Москву и центральный регион России приходится 60% всех бронирований туров на острова, и эта доля не меняется на протяжении многих лет.

Как отметила Марина Макаркова, ситуация с закрытием значительной части направлений отдыха вынудила турагентства обратить более пристальное внимание на Сейшелы, Бали и Маврикий. Обучающие мероприятия Coral Travel по этой теме пользуются большой популярностью у представителей агентского бизнеса.

«Сейшелы и Маврикий нам очень интересны, эти острова набирают популярность. По обоим направлениям существует множество нюансов, необходимо разбираться в пляжах, инфраструктуре, чтобы грамотно предложить все это клиенту. А вот Бали у нас пользуются меньшим спросом, наверное, потому что туда чаще летят самостоятельно, например, серферы», – сообщила RTN представитель агентства «Онлайн тур» Светлана Сударева. По ее словам, уже бронируют весну, но на лето ценами только интересуются.

Генеральный директор компании «Аркадия-Тур» Сергей Гусев добавил, что заинтересован в деталях по Маврикию, куда на днях отправляет туристов. И в целом планирует расширять предложение по островам.

«Клиенты взяли через нас только отели и трансфер, билеты приобрели сами. У нас сейчас больше продается Бали, на втором месте по объемам Сейшелы, Маврикий замыкает тройку. Новый год пока только начинают бронировать», – уточнил он.

/TOURBUS.RU