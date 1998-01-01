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Северная столица примет конференцию креативных городов ЮНЕСКО

Сеть творческих городов объединяет 295 городов из более чем 80 стран мира

12 и 13 декабря Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО организует ежегодную конференцию «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО».

В этом году мероприятие пройдет в пятизвездочном отеле, расположенном в знаменитом особняке Елисеевых в самом центре Санкт Петербурга, - сообщили нам в пресс-службе Комите по туризму С-Петербурга.

К участию приглашены представители федеральных и региональных профильных министерств и ведомств, международные эксперты туристской и культурной отраслей, курирующие взаимодействие с ЮНЕСКО, а также города-участники программы «Сеть креативных городов ЮНЕСКО». В оффлайн и онлайн форматах будут присутствовать гости из дружественных стран, таких как Китай, Бенин, Сербия, Саудовская Аравия, Мексика, Куба, Таджикистан, Белоруссия и других.

Программа ЮНЕСКО «Сеть креативных городов» была создана в 2004 году с целью расширения сотрудничества между городами, которые рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент социально-экономического развития.

В настоящее время программа объединяет 295 городов из более чем 80 стран мира. Каждый из них представляет одно из семи направлений: гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство и музыка.

«Петербург единственный в стране имеет статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия».

Мы ожидаем, что это международное мероприятие с муниципалитетами "Сети креативных городов ЮНЕСКО" позволит нам в полной мере продемонстрировать, что Северная столица не только сохраняет историческое наследие, но формирует современные тренды в сфере туризма и путешествий.

Петербург не перестает удивлять, активно развивая как классический туризм, так и современные его виды. Мы готовы делиться опытом, а также внедрять что-то новое. Вместе мы сможем сохранить тенденцию к устойчивому развитию туризма, культуры и креативных индустрий в стране», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

По словам заместителя председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Наны Гвичия, в этому году конференция затрагивает разные культурные направления, включая музыку, искусство, дизайн и другие. Все они так или иначе связаны с туризмом. Особое внимание уделено «эмоциональному маркетингу» как идеальному примеру продвижения товаров или услуг.

В первый день конференции, 12 декабря, на сессии «Азбука креативного города: маршруты, истории, образы» эксперты проведут дискуссию и попробуют вывести формулу креативного города, а также разберут направления, которые обеспечивают статус «креативной столицы».

Продолжит программу сессия «Влияние креативных проектов институций культуры на развитие привлекательности туристских территорий». Участники круглого стола обсудят лучшие креативные практики культурных институций, роль государства в стимулировании частных инвестиций в культуру и многое другое.

Завершит первый день дискуссия «Эмоциональный маркетинг: дизайн, мода, гастрономия и новые направления креативных индустрий в формировании туристского потенциала территорий».

Второй день форума, 13 декабря, откроется сессией «Потенциал территории: как туризм и креативные индустрии формируют комфортную среду и инфраструктуру устойчивого сбалансированного роста».

Продолжит повестку ключевое мероприятие конференции – пленарная сессия «Прошлое, настоящее и будущее креативных городов: баланс традиций и инноваций».

Конференция впервые проводилась в 2022 году. По ее итогам было принято решение сделать мероприятие ежегодным. Всего в этом году ожидается до 1000 участников события в оффлайн и онлайн форматах.

/TOURBUS.RU