СберАналитика: Турпоток по России вырос за год на 25%

Турпоток по России вырос на 25% в 2023 году, по динамике роста лидируют регионы Северного Кавказа, показало исследование СберАналитики, которе опубликовал «Интерфакс».

«За 9 месяцев 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Популярность путешествий по России увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего турпоток вырос в регионах Северного Кавказа, в том числе на 103% — в Чеченской Республике, на 85% — в Дагестане, на 72% — в Карачаево-Черкесии, на 52% — в Северной Осетии-Алании. Ленинградская область также приняла значительно больше туристов – на 63%», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, туристическое поведение путешественников меняется. Россияне стремятся посетить как можно больше регионов: частота поездок растет, а их продолжительность снижается. В среднем туристы отдыхают в других регионах 5,8 дня и тратят на это 3,5 тыс. рублей в сутки.

«Средний возраст туриста — 43,6 года, ежемесячный доход — 74,3 тыс. рублей. В половину поездок туристы отправляются на автомобиле, 26% путешественников выбирают поезд, 23% — самолет. Только 12% россиян пользуются услугами туроператоров для внутреннего туризма.

Причём чем старше туристы, тем с большей долей вероятности они приобретают готовое пакетное предложение. Так, в возрастной группе от 18 до 24 лет организованно путешествуют лишь 7%, а в группе 60–65 лет — уже 26%», — говорится в сообщении.

68% россиян путешествуют парами и/или с детьми, 12% — с друзьями, 10% — в одиночку. Исключение — молодые люди до 25 лет: почти в половине случаев они ездят на отдых компаниями и в трети случаев — одни.

Согласно онлайн-опросу СберАналитики, 50% россиян ожидают от отпуска отдыха от суеты. На расслабление и замедление ритма жизни от путешествия в первую очередь рассчитывает молодежь и люди с высоким уровнем дохода. С возрастом интерес смещается от активного отдыха в сторону расширения кругозора (30%) и восстановления здоровья (27%).

Основным драйвером роста по объему трат в сфере туризма стала сервисная составляющая. В ее структуре доля платежей на общественное питание, развлечения и предоставление услуг увеличилась с 12,1% в 2022 году до 15,7% за 9 месяцев 2023 года. Частота трат в категории «общественное питание» увеличилась на 25%.

/TOURBUS.RU