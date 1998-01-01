Российские туристы теперь могут расплачиваться на Кубе картами «Мир»

Ранее наши туристы могли лишь снимать наличные с карт «Мир» в кубинских банкоматах

Платежная система "Мир" запустила прием российских карт в терминалах на Кубе, туристы теперь могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах, сообщают пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) и «Интерфакс».

"Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро.

Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на первом этапе возможность расплатиться картами "Мир" реализована в наиболее популярных у российских туристов территориях.

Глава НСПК Владимир Комлев уточнил, что в ближайшее время будет обеспечен прием карт "Мир" на всей территории Кубы. Расчеты российскими картами проходят по курсу, установленному платежной системой "Мир".

Он напомнил, что в марте 2023 года российские туристы получили возможность снимать наличные с карт "Мир" в местных банкоматах. За это время, по словам Комлева, такой возможностью воспользовались около 3 тыс. раз.

Как отметила ранее советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага, за 11 месяцев этого года на Острове свободы побывало 163 тысячи россиян. Прогнозируется, что по итогам года будет поставлен рекорд и побит результат лучшего допандемийного 2019 года, когда Куба приняла 178 тыс россиян.

Нынешняя отличная динамика во многом объясняется расширением полетной программы из России: в настоящее время лайнеры круглогодично летают из Москвы на курорты Кайо Коко и Варадеро.

Кроме того, с 24 декабря «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Гавану. А с 31 декабря стартует чартерная программа PEGAS touristic на Кайо Коко из Санкт-Петербурга.

/TOURBUS.RU