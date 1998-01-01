Российский турпоток в Турцию вырос в этом году на 26%

Согласно свежим данным официальным данным турецкой статистики, которые публикует АТОР, Турцию за 10 месяцев 2023 года (январь – октябрь) посетили 44,2 млн иностранных туристов. Это на 11,6% больше, чем в том же периоде 2022 года и на 8,6% больше, чем в январе-октябре 2019 года.

Первое место по турпотоку в Турцию по итогам января-октября занимает Россия – 5 838 203 визита (13,2% всего иностранного турпотока в Турцию в этом году). Эта цифра на 26% больше, чем в январе-октябре 2022 года, но еще на 12,8% меньше, чем за тот же период доковидного 2019 года.

На втором месте – Германия (5 715 838 визитов в январе-октябре). Это на 8,37% больше, чем в прошлом году в эти месяцы и на 22,9% больше, чем в 2019 году.

На третьем – Великобритания. Из нее в январе-октябре 2023 года в Турцию приехали 3 598 870 туристов, что на 12,3% и 47,3% больше, чем в тех же периодах 2022 и 2019 годов, соответственно.

В Анталью с января по октябрь 2023 года приехал 3 321 101 россиянин. Это 56,9% всего российского турпотока в Турцию в этот период. Цифра на 17,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года (2 826 320). Но на целых 38,7% меньше, чем за те же 10 месяцев 2019 года (5 414 602)

Стамбул за 10 месяцев 2023 года посетили свыше 1,7 млн россиян (29,1% всего российского турпотока в Турцию). Это на 47% больше, чем в эти месяцы 2022 года (1 155 830) и в 2,9 раза больше, чем в 2019 году (586 317).

Расположенную на Эгейском побережье Турции курортную провинцию Мугла (Муула) за 10 месяцев 2023 года посетили свыше 389 тыс. россиян (6,7% российского турпотока в Турцию). Это на 7,7% больше, чем в тот же период 2022 года (361 603), но на 24,1% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года (512 863).

Статистика по российскому турпотоку в Измир в январе-октябре пока нет, но объемы российского турпотока в эту провинцию Эгейского побережья – небольшие (около 1% от российского турпотока в Турцию).

В отдельно взятом октябре 2023 года Россия на втором месте по турпотоку в Турцию – 672 198 визитов граждан РФ (на первом – Германия). Цифра российского турпотока, однако, на 12,5% меньше, чем было в октябре 2022 года (767,814).

По мнеию экспертов АТОР, такое отставание для октября во многом объяснимо эффектом «высокой базы», а именно притоком «релокантов от мобилизации» в прошлом октябре. Отставание от доковидных цифр еще есть: в этом октябре россиян в Турцию приехало на 15,1% меньше, чем в октябре 2019 года (791 679).

/TOURBUS.RU