Архангельская область ждет инвестиции в туризм

30 ноября в Москве, в МФК «Федерация» на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, состоялась презентация туристского потенциала для российских и иностранных инвесторов «Открытый Север: инвестиции в туризм Архангельской области».

На мероприятии, организованным Агентством регионального развития Архангельской области при содействии правительства региона и поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) было отмечено, что сегодня на регион приходится треть всех инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне, на общую сумму порядка117 млрд. рублей. И значимое количество в этом списке составляют проекты в сфере туризма – открытию новых средств размещения и мест отдыха загородных отелей, горнолыжных курортов, многофункциональных спортивных и развлекательных комплексов.

Архангельский регион пользуется заслуженным спросом у туристов благодаря своим уникальным местам, истории, - отметил, открывая мероприятие, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. - Одна из наших насущных задач – создать такие условия, чтобы туристам были доступнее те места, которые действительно стоит посетить. А их в Архангельской области много. На любой вкус и для любого путешественника. Команда Архангельской области выполняет очень важную функцию, работая над улучшением инвестиционного климата.

С 2020 года действуют налоговые льготы, земельные преференции, которые помогают проще и быстрее реализовать проект. А уже в следующем году в Архангельской области будет создана территория опережающего развития (ТОР), вторая в Арктической зоне после ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области. Инвестиции в развитие внутреннего туризма позволят людям увидеть такие уникальные места, как Сольвычегодск, Малые Карелы, соборные и музейные комплексы.

О создании инфраструктурных объектов и предоставлении господдержки в строительстве туристских объектов рассказала заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова. По ее словам, сегодня на Дальнем Востоке и в Арктической зоне реализуются более 300 проектов в сфере туризма.

«Мы работаем над выстраиванием «бесшовного пути» для бизнеса, сегодня очень многие процедуры оцифрованы и переведены в электронный формат, что упрощает подачу и согласование документов для предоставления статуса резидента, - прокомментировала она. - В 2023 году мы заключили соглашение о создании информационно-аналитической платформы. И уже сейчас, на новом ресурсе доступны данные об объеме турпотока, количестве отелей и других объектов размещения, о средних чеках на авиа-, железнодорожные и автобусные билеты».

Спикеры заметили, что интерес предпринимателей к участию в развитии сферы гостеприимства в Архангельской области заметно растет. Так, оборот предприятий в сфере туризма в 2022 году составил около 14 млрд руб.

«Регион заинтересован в привлечении федеральных инвесторов к реализации новых проектов в сфере туризма, - рассказал заместитель председателя Правительства Архангельской области Виктор Иконников. - За последние три года в регионе введены в строй 114 новых объектов туристской инфраструктуры, а наибольшая активность инвесторов наблюдается в Арктической части области, где созданы особые выгодные условия для поддержки бизнеса».

По мнению министра культуры Архангельской области Оксаны Светловой драйверами увеличения туристического потока является разработка новых межрегиональных турпродуктов. Например, «Дорога на Русский Север» - автомобильный маршрут общей протяженностью около 500 километров. Еще один маршрут - «Архангельск: здесь начинается Арктика» с прямым выходом части региона к Белому морю, позволит успешно развивать культурно-познавательный, природный и активный туризм.

/TOURBUS.RU