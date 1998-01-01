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Профессионалы туризма Москвы вновь получили «Путеводную звезду»

В столице прошла 24-я церемония вручения премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства

В столичном музыкальном театре "Геликон-опера" состоялась 24-я церемония вручения премии правительства Москвы "Путеводная звезда", которая присуждается лучшим представителям сферы гостеприимства: гостиницам, ресторанам, экскурсионным и выставочным проектам, музеям, туроператорам, - сообщили нам в пресс-службе Мостуризма.

Как сообщают организаторы, всего на конкурс поступило более 470 заявок, поданных на официальном сайте премии по 22 номинациям. В шести из них, посвященных отелям и туроператорам, победителей выбирало жюри, в остальных – москвичи на сайте проекта "Активный гражданин".

Среди столичных отелей 3, 4 и 5* лауреатами премии стали The Carlton 5*, Benedict Hotel&SPA 4* в Зеленограде, "Ибис Москва Октябрьское Поле" 3*. Soluxe Hotel Moscow победил как "Лучший конгресс-отель". Отель Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center выиграл в номинации "Лучший отель для семейного отдыха".

В номинации "Московские впечатления: выставки" по мнению москвичей лучшей стала экспозиция Государственного Дарвиновского музея. Она посвящена истории становления теории эволюции, разнообразию жизни на Земле, изменчивости и наследственности, естественному отбору и борьбе за существование в природе.

Победителем в номинации "Московские впечатления: для детей" москвичи выбрали Парк профессий для детей "Кидзания". Проект дает возможность детям в формате ролевой игры освоить более 150 различных профессий.

Лучшим в номинации "Московские впечатления: экскурсии и развлечения" признали экспозицию "Подвиг Народа" в Музее Победы. В новом музейном пространстве представлен вклад в победу тружеников тыла.

В номинациях для ресторанов "Московский завтрак" и "Московская классика" москвичи отдали победу ресторану русской кухни "Матрешка" и ресторану современной кухни "Белуга". Победу в номинации "Лучшая московская кондитерская" завоевала кондитерская "Кафе Пушкинъ".

Гостиница "Националь" стала лучшей в номинации "Завтрак в отеле". Ресторан JUN получил специальный приз за вклад в развитие гастрономического туризма.

Номинацию "Лучший экскурсовод" выиграл Евгений Степанов, который является автором 26 авторских экскурсионных маршрутов по Москве, и только за этот год провел более 350 экскурсий.



Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получила Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получил департамент информационных технологий Москвы за свой павильон "Цифровые технологии Москвы" в "Лужниках".

Его гости могли познакомиться со значимыми ИТ-решениями столицы, совершить виртуальные прогулки по главным достопримечательностям и познакомиться с полезными онлайн-сервисами для горожан.

/TOURBUS.RU

Фото: Мостуризм