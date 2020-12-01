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Спрос на горнолыжный отдых в России вырос почти на 50%

Аналитики сервисов Ostrovok.ru и «Сравни» оценили рост спроса на горнолыжный отдых в России

Спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44% по отдельным направлениям. В то же время число заявок на медицинское страхование от любителей лыжного спорта увеличилось почти в два раза. Такие тенденции наблюдают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru и финансового маркетплейса «Сравни», которые проанализировали бронирования россиян в регионах для зимнего отдыха и страховые заявки на период с декабря 2023 по апрель 2024 года.

Наиболее высокие темпы роста отмечаются на курортах Приэльбрусья и в Шерегеше – количество бронирований объектов размещения увеличилось на 44% и 41% соответственно относительно прошлого года.

В целом самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок (Роза Хутор) и Красная Поляна – на их долю приходится почти половина от всех бронирований на горнолыжных курортах (49%). В тройку востребованных курортов вошел Архыз – на него приходится каждое пятое бронирование (19%).

В топ-10 также попали Шерегеш, Домбай, курорты Приэльбрусья (Терскол, Поляна Чегет и Поляна Азау) и Алтая (Белокуриха и Манжерок).

По данным финансового маркетплейса «Сравни», в этом году горнолыжники приобретают медицинские страховки более чем в два раза чаще сноубордистов: на первых приходится 26% от всех заявок, на вторых – 11%. При этом в прошлом году любители горных лыж и сноубордисты оставляли примерно одинаковое количество заявок на медицинское страхование.



Наибольшее количество запросов на оформление полиса поступает от туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Интересно, что во всех регионах большинство пользователей, оставляющих заявки – женщины. Чаще всего страховки приобретают люди в возрасте от 36 до 45.

Средний чек по заявкам на декабрь 2023 года – апрель 2024 года составляет 1 168 рублей, что на 20% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

В этом сезоне любители горнолыжного спорта планируют отдых на российских курортах в среднем на пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения составляет 11 000 рублей – на 17% выше, чем в прошлом сезоне.

Самое дорогое размещение туристы бронируют в Красной Поляне и Эсто-Садке – средняя стоимость ночи в рамках сезона составляет 12 300 рублей, в Архызе – 10 100 рублей, в Шерегеше – 9 300 рублей, в Манжероке – 9 100 рублей.

Более бюджетные варианты туристы выбирают в Терсколе – 6 000 рублей, а также в Поляне Чегет – 4 900 рублей.

Примечательно, что четверть любителей горнолыжного спорта приезжают на курорты всей семьей – 25% бронирований в объектах размещения приходится на туристов с детьми. Тем не менее чаще всего покорять склоны отправляются вдвоем – 54% бронирований, реже – в одиночку (8%), в компании от четырех человек (8%) или втроем (5%).

В число самых популярных категорий объектов размещения на предстоящий сезон входят отели без звезд – на них приходится почти треть от всех бронирований (31%), а также гостевые дома (17%) и апартаменты (16%).

Далее по популярности следуют отели четыре звезды (10%), трехзвездочные (9%) и пятизвездочные гостиницы (6%).

/TOURBUS.RU