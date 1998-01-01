Новости Куба привлекает все больше туристов из России Прошедшее на прошлой неделе в Поволжье 10-е традиционное кубинское роуд-шоу Cuba Unica! вызвало огромный интерес у региональных турфирм.

С 27 ноября по 1 декабря в рамках роуд-шоу Cuba Unica!, соорганизатором которого выступил медиахолдинг «Турбизнес», делегация турбизнеса Кубы посетила четыре города Поволжья – Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Самару. За пять дней участники проехали более 1200 километров, провели 48 презентаций и множество встреч с региональными агентствами. В этом году отмечался небывало высокий интерес к кубинскому мероприятию. Это хорошее подтверждение ррастущей популярности отдыха на Кубе у российских туристов. Как отмечает советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага, за 11 месяцев этого года на Острове свободы побывало 163 тысячи россиян. Прогнозируется, что по итогам года будет поставлен рекорд и побит результат лучшего допандемийного 2019 года, когда Куба приняла 178 тыс россиян. Нынешняя отличная динамика во многом объясняется расширением полетной программы из России: в настоящее время лайнеры круглогодично летают из Москвы на курорты Кайо Коко и Варадеро. С 24 декабря «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Гавану. А с 31 декабря стартует чартерная программа PEGAS touristic на Кайо Коко из Санкт-Петербурга. Состав 10-го юбилейного роуд-шоу был весьма представительным: прибыла большая команда специалистов кубинских компаний – Министерство туризма Кубы, представители гостиничных сетей Melia Hotels International Cuba, Cubanacan S.A., Grupo Hotelero Gran Caribe, MUTHU Hotels, Roc Hotels, Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Cuba Hotels & Resorts, туристической компании Cubatur, Havanatur, PEGAS touristic, Enjoy Travel Group. Презентации Кубы во всех городах прошли с огромным успехом – в Казани и Самаре в конгресс-залах приходилось несколько раз добавлять стулья для прибывавших гостей. В общей сложности мероприятия роуд-шоу посетило более 460 региональных агентств. Многие участники воркшопа с кубинской стороны подчеркивали в своих выступлениях, что Куба интересна гостям из РФ не только великолепными пляжами, но и богатыми экскурсионными возможностями. «Россиянам не стоит ограничиваться Гаваной, Варадеро, Кайо-Гильермо или Кайо-Коко – у них сейчас есть возможность активно путешествовать по всей Кубе, открывая для себя новые места, в том числе объекты ЮНЕСКО – города Тринидад и Сьенфуэгос, национальный парк Виньялес и многие другие», – считает Кристина Леон Изнага. Татьяна Чиликина, директор агентства « Система Тур», Ярославль: - Событие Cuba Unica - очень интересное, получила много информации – и от операторов, и от гостиничных сетей. Мне было важно узнать, что нового предлагает Куба, что изменилось за последние годы. И, конечно, обновить свои бизнес-контакты по Кубе. Сегодня я зарядилась энергией солнечного острова и буду точно отправлять на Кубу больше туристов!» Надежда Канунникова, менеджер компании «Фортуна Тур», Нижний Новгород: - Сегодняшнее роуд-шоу меня воодушевило на продажу туров на Кубу. Куба – такая красивая страна. Теперь я ее лучше узнала. Увидела людей-фанатов своего дела, таких красивых кубинских женщин! Я почувствовала гостеприимство кубинцев, энергию солнца и белоснежных пляжей. Сейчас нам не хватает таких встреч и живого общения. Спасибо огромное организаторам! Приезжайте к нам снова!» /TOURBUS.RU ФОТОРЕПОРТАЖ О КУБИНСКОМ РОУД-ШОУ В ПОВОЛЖЬЕ



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