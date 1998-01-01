В Мраморном море произошло землетрясение

Генконсульство России в Анталье сообщает, что пострадавших среди россиян нет

Генконсульство России в Анталье не получало информации о пострадавших россиянах в результате землетрясения в Стамбуле, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"4 декабря в 10:42 по местному времени недалеко от побережья провинции Бурса (райцентр Гемлик) произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Эпицентр находился в Мраморном море на глубине около 9 км", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отмечается, землетрясение ощущалось в Стамбуле и других соседних провинциях и вызвало панику у местных жителей.

"Каких-либо сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Соответствующие службы проводят контроль зданий в районах близких к эпицентру", — уточняют дипломаты.

Как отмечает РИА «Новости, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА «Новости» профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.

Мэр города Экрем Имамоглу заявил ранее, что землетрясение неизбежно, но невозможно точно предсказать, когда стихия ударит. Он представил планы реагирования на землетрясение.

По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан могут остаться без крыши над головой.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.

/TOURBUS.RU