Новости Эксперты: В этом году Таиланд примет 1,6 млн россиян По данным туроператоров, продажи Таиланда удвоились и уже превысили допандемийный уровень

По данным туроператоров, за последние пару месяцев продажи Таиланда практически удвоились и как минимум вернулись на допандемийный уровень, - сообщает сегодня RTN. Как прогнозирует вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) В 2022 году тайские власти планировали принять 250 тыс. российских туристов, но в итоге их оказалось 435 тыс. По словам туроператоров, могло быть и больше, если бы прямое авиасообщение возобновилось не в октябре, а раньше. В этом году перевозки в Таиланд много – как чартерной, так и регулярной. В частности «Аэрофлот» увеличил число вылетов из городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. У туристов эти рейсы востребованы, как, впрочем, и стыковочные зарубежных авиакомпаний. «Обилие перевозки и большой выбор пакетных предложений сильно стимулируют спрос. По динамике продаж поездки в Таиланд лидируют и уже превышают объемы 2019 года. Можно предположить, что по итогам года страну посетят как минимум 1,6 млн россиян», – подчеркивает вице-президент РСТ Дмитрий Горин. «При этом необходимо иметь в виду, что туристический рынок Таиланда быстро восстанавливается, в первую очередь, за счет гостей из Китая. Китайцы очень активно путешествуют по Юго-Восточной Азии, и это приводит, в частности, к дефициту мест в гостиницах. Нашим туристам лучше бронировать новогодние даты заранее, так как конкуренция на рынке Таиланда сейчас очень высокая», – добавил эксперт. Как отмечает заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева, по темпам продаж с Таиландом сейчас мало что можно сравнить. «Новогодние каникулы на всех направлениях продаются довольно активно, но спрос на Таиланд просто зашкаливает. Здесь уже сложно подтвердить хорошие гостиницы, нужные курорты. По объемам у нас он точно выйдет на допандемийный уровень», – сказала она. По словам эксперта, на высокий спрос работают сразу несколько факторов: «Египет мог бы быть так же востребован этой зимой: там нормальные цены, большой выбор отелей, много авиарейсов. Но против направления сработала геополитическая напряженность в регионе. От Мальдив туристы, на мой взгляд, немного устали, и это направление в гораздо большей степени на любителя, чем Таиланд, который подходит очень разным типам туристов», – пояснила г-жа Чучмаева. Самые бюджетные варианты новогоднего отдыха предлагаются на курорте Паттайя. По данным сети «Магазин горящих путевок», стоимость 10-дневного турпакета на двоих с вылетом на «Аэрофлоте» 29 декабря и размещением в отеле 3* на базе завтраков стартует от 180-200 тыс. рублей. Гостиница 4* будет стоить уже от 240 тыс., 5* – от 260 тыс. Аналогичные бюджетные варианты можно найти и на островах, однако в среднем уровень отелей там выше, как и цены. За 10 месяцев нынешнего года Таиланд, по данным Министерства туризма страны, посетило почти 22 млн иностранных туристов. В том числе из России – 1,1 млн. Наряду с Малайзией, Китаем, Южной Кореей и Индией Россия входит в топ-5 въездных рынков, на них приходится почти половина всего потока. По словам Дмитрий Горина, второе по популярности зимнее зарубежное направление – ОАЭ. По итогам года там, как ожидается, побывает 1,1-1,2 млн россиян, что втрое больше, чем в 2019 году. Среди наиболее востребованных стран этой зимой, в том числе на новогодние каникулы, эксперт назвал также Египет, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы. /TOURBUS.RU

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