На Новый год — в Бахрейн или Елабугу?

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по бронированию отелей и авиабилетов и выяснили, какие направления являются самыми выгодными для путешествий в период новогодних праздников.

В топ-5 самых бюджетных зарубежных направлений по стоимости проживания попали Индия (средняя цена за ночь в отеле - 5460 рублей), Бахрейн (5570 рублей), Абхазия (5800 рублей), Казахстан (7160 рублей) и Лаос (7680 рублей).

По сравнению с 2022 годом, дешевле стало проживание в Индии - средняя цена на ночь отеле снизилась на 1900 рублей.

Среди регионов России самыми доступными по проживанию стали Ямало-Ненецкий автономный округ (средняя цена за ночь в гостинице - 3000 рублей), Республика Коми (3350 рублей), Республика Калмыкия (4080 рублей), Оренбургская область (4160 рублей) и Республика Марий Эл (4410 рублей). Интересно, что в прошлом году на первом месте была Оренбургская область (2500 рублей за ночь).

Самыми бюджетными по проживанию российскими городами стали Елабуга (средняя стоимость ночи в отеле - 3010 рублей), Таганрог (3340 рублей), Ковров (3380 рублей) и Новокузнецк (3540 рублей).

Согласно статистике по бронированию авиабилетов, самыми доступными направлениями для путешествий в новогодние праздники являются Беларусь (средняя цена авиабилета - 19 145 рублей), Казахстан (32 500 рублей), Киргизия (33 975 рублей), Азербайджан (39 075 рублей) и Узбекистан (39 100 рублей).

В топ-5 самых бюджетных внутренних направлений попали Калуга (средняя стоимость билета - 5730 рублей), Ярославль (9810 рублей), Нижнекамск (10 930 рублей), Набережные Челны (12 140 рублей) и Псков (13 270 рублей).

/TOURВUS.RU