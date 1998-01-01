У РСТ - юбилей

В этом году Российский союз туриндустрии, представляющий интересы более 3000 предприятий туристической отрасли страны, отмечает 30-летие. Масштабное празднование состоится 16 декабря в московском кинотеатре “Октябрь” (ул. Новый Арбат, 24), в центральном зале на 1500 мест.

На мероприятие приглашены компании-члены РСТ со всей России, представители федеральных и региональных государственных органов власти в сфере туризма, журналисты, партнеры организации.

Российский союз туриндустрии сегодня представлен в 65 регионах РФ, а также в 26 странах. В него входят 19 профильных ассоциаций, работает 40 комитетов и комиссий. Основные задачи РСТ – создание в стране цивилизованного туристического рынка, повышение конкурентоспособности национального турпродукта и качества услуг в сфере туризма.

За свою 30-летнюю деятельность РСТ инициировал сотни предложений, которые способствовали становлению туристической отрасли в России и решению проблем турбизнеса.

В праздничный вечер РСТ представит гостям два больших проекта, реализованных специально к юбилейной дате: награждение отраслевой премией “Туризм. Дело жизни” и премьера двухсерийного фильма-исследования «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет».

Картина создана совместно РСТ, туристическим информационным агентством RTN - RATA-news и командой профессионалов киноиндустрии при поддержке Министерства экономического развития РФ, АНО “Национальные приоритеты”, комитета по туризму города Москвы, сервиса для планирования путешествий RUSSPASS. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фильма.

Недавно был анонсирован тизер этой киноленты. О прошлом, настоящем и будущем туризма в фильме рассказывают люди-легенды, стоявшие у истоков формирования туристической отрасли в России и двигающие ее вперед сегодня.

Вскоре после закрытой премьеры фильма для отраслевого сообщества он будет представлен широкому кругу зрителей.

Информационными партнерами премии и фильма выступили отраслевые издания RATA-news, “Интерфакс Туризм”, Profi.Travel, Welcome Times, Travel Russian News, ProHotel, журнал RUSSPASS, радио “Турист”, отраслевые телеграм-каналы “Ну че, народ, погнали!” и “Уважаемые пассажиры”.

Партнеры проектов и юбилейного мероприятия РСТ - туроператоры «Алеан» и BSI Group, сеть турагентств «Слетать.ру», онлайн-сервис бронирования отелей МТС Travel.