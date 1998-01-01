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В середине декабря Санкт-Петербург встретит профессионалов делового туризма

С 13 по 15 декабря в рамках форума TRAVEL HUB-2023 состоится несколько важных мероприятий отрасли делового туризма и MICE

С 13 по 15 декабря в рамках Петербургского международного туристического форума TRAVEL HUB-2023, состоится сразу несколько важных мероприятий отрасли делового туризма и MICE: II Всероссийский Форум «Развитие делового туризма в регионах России», торжественная церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award, ознакомительные программы знакомства с уникальными MICE-возможностями региона для делегатов форума и номинантов премии.

Вот уже в 14-ый раз ведущая профессиональная премия собирает лидеров индустрии встреч и событий страны - лидеры и новички, заказчики и поставщики, креаторы и коммуникаторы встречаются, чтобы сверить часы, подвести итоги и определить вектор развития отрасли.

Одна из важных целей форума и премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий.

Тематика сессий форума в рамках дискуссионно-образовательной программы форума посвящена вопросам развития территорий через развитие делового туризма.

13 декабря на новой креативной ивент-площадке «Пространство 360» накануне основного дня форума состоится MICE-разминка на тему «Новая география MICE-мероприятий» - профессиональной аудитории заказчиков и организаторов мероприятий будут представлены уникальности и «фишки» регионов для создания незабываемых проектов.

14 декабря будут проведены три тематические сессии в залах роскошного гранд-отеля «Коринтия Санкт- Петербург». В фокусе экспертной дискуссии «Культурный код территории как важный фактор при выборе дестинации для проведения делового события» - откровенный диалог о запросах рынка. При выборе места для проведения делового мероприятия организаторы всегда исходят из комплекса критериев.

Помимо общего уровня развития событийной инфраструктуры – они учитывают деловую и культурную атмосферу региона.

В рамках специального проекта «Пермь: история длиною в 300 лет» состоится театрализованная презентация города-юбиляра от основателя В.Н. Татищева, дискуссия с профессионалами отрасли о развитии делового гостеприимства региона, розыгрыш сертификата на круизное путешествие от ведущего туроператора России.

Всем гостям будут вручены памятные подарки от города-юбиляра.

Кейс-сессия «Гастрономическая идентичность как точка роста в приеме деловых гостей» посвящена гастротуризму. Тренд на обширное и разнообразное предложение блюд локальной кухни предприятиями ресторанного бизнеса создал новую в России нишу для делового туризма и индустрии организации мероприятий.

В этот же день вечером состоится награждение победителей ведущей отраслевой Премии Russian Business Travel&MICE Award, которая в этом году проводится уже в 14 раз и традиционно выявляет новые тенденции спроса и предложения в индустрии встреч и событий. Церемония пройдет в большом зале Атриум Петропавловской крепости.

Для комфортного размещение гостей Премии и Форума предлагаются специальные тарифы в трех отелях города, расположенных в центральной его части. Обращаем внимание на то, что от базовых отелей будут организованы трансферы к местам проведения мероприятий.

15 декабря состоится ознакомительная программа «MICE-возможности Санкт-Петербурга. Посещение объектов новой туристкой географии». Северная столица – активно развивающийся центр делового туризма, который считается одним из двигателей для развития экономики. Согласно рейтингу

Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), Санкт-Петербург третий год подряд удерживает первое место по деловому туризму среди российских городов.

Участие в программе по предварительной регистрации на сайте.