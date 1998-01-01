Jazeera Airways расширит географию стыковочных рейсов из России

В новых планах компании — летние рейсы из Москвы в Тунис и на Крит с короткими стыковками

Кувейтский перевозчик Jazeera Airways планирует добавить в летнее расписание 2024 года новые маршруты стыковочных рейсов из Москвы через Кувейт — на Крит и в Тунис, журналистам директор представительства в России Яна Вазири, - сообщает «Интерфакс».

Она напомнила, что авиакомпания вышла на российский рынок в феврале 2022 года, впервые с 1960 года начав предлагать прямые рейсы между Москвой и Эль Кувейтом. К летнему сезону в ее расписании появились рейсы с короткими стыковками в Ларнаку (Кипр), Тиват (Черногория) и Белград (Сербия).

"Летом нашими самыми популярными направлениями из Москвы были Тиват, Ларнака, Белград и Дубай. Сейчас, зимой, это в первую очередь рейсы в Джедду и Медину в Саудовской Аравии, которыми активно пользуются российские паломники, Коломбо на Шри-Ланке и Дубай. Популярны также рейсы в Стамбул, несмотря на большой объем прямой перевозки в Турцию, Каир, Доха, Бахрейн, до начала конфликта в Секторе Газа пользовалась спросом Иордания", — рассказала она.

Г-жа Вазири добавила, что все стыковочные маршруты, выполнявшиеся летом 2023 года из Москвы, будут сохранены и летом 2024. В планах также – расширение сети рейсов с короткими стыковками к следующему летнему сезону.

В частности, перевозчик может начать выполнять полеты через Кувейт в столицу Крита Ираклион, слот на него уже получен.

"Мы уже прошлым летом, по предложению туроператора TEZ Tour, хотели начать полеты в Ираклион, так как Греция остается популярным направлением летнего отдыха. Но не смогли получить слоты в аэропорту, так как после ухода российских авиакомпаний они были разобраны европейскими перевозчиками.

Также хотим выполнять полеты в Тунис и в целом постоянно ищем направления, интересные для российских туристов", — рассказала представитель кувейтской авиакомпании.

Она подчеркнула, что туристические рейсы перевозчик загружает в партнерстве с туроператорами. В частности, рейс в Тиват на 80% загружали туркомпании, взявшие блоки мест для своих туристов.

"Благодаря поддержке туроператоров смогли отлетать летний сезон в Тиват со средней загрузкой 89%, что для старта очень хорошо. В зимнем сезоне блоки на наших очень популярных рейсах на Шри-Ланку взяли около десятка туроператоров – Coral Travel, "Пакс", FUN&SUN, "Русский экспресс", TEZ Tour, Аmbotis Tour, Space Travel, "Амиго-С", практически все крупные туроператоры с нами работают", — подчеркнула она.

Как отметила г-жа Вазири, аэропорт Эль Кувейта небольшой, что позволяет делать стыковки длительностью от 50 минут. По ее словам, для транзита через аэропорт Эль Кувейта в пределах восьми часов не требуется виза. Но выйти в город из аэропорта без визы нельзя.

"Для посещения города нужно получить электронную визу, но это непростая процедура, особенно для женщин, нередки отказы. Россия уже предложила правительству Кувейта взаимное упрощение виз, но пока вопрос не решен.

Мы ждем подвижек в этом вопросе в декабре 2023 года – наши партнеры сообщили нам, что правительство может принять решение упростить визовый режим между РФ и Кувейтом", — пояснила она.

Как сообщает «Интерфакс», авиакомпания Jazeera Airways была создана в 2004 году и первоначально позиционировала себя как перевозчик по ближневосточным странам. К 2017 году в ее парке было шесть самолетов, а маршрутная сеть насчитывала 17 направлений. В 2017 перевозчик начал расширять бизнес, подписав контракты на новые лайнеры, и к 2022 году их число достигло 22, а число направлений – 63.В планах – увеличить парк до 35 самолетов к 2030 году.

Авиакомпания использует однотипные лайнеры A320, позволяющие летать из Кувейта на расстояние до шести часов полета. Перевозчик поддерживает бизнес-модель лоукостера, предлагая все дополнительные опции – выбор места, питание, провоз багажа и другие за отдельную плату.

/TOURBUS.RU