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01 декабря
Приглашаем к участию в эффективных региональных workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2024!
Роуд-шоу пройдет с 25 марта по 26 апреля 2024 года в 23 городах России и Беларуси

 

Приглашаем к участию в эффективных региональных workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2024!

С 1998 года, за 25 лет проведено более 950 деловых встреч в 80 городах России, стран СНГ и зарубежья.

 Деловые профессиональные Workshop «Турбизнес» B2B – это платформа для новых возможностей, для максимально успешного развития бизнеса.

 

Неоценимая важность участия в workshop - возможность проведения живых переговоров, встреч, обмена мнениями.

Преимущества мероприятий – широкая география городов, высокая явка профессиональных посетителей на мероприятия, компактность по времени и высокая концентрация делового общения, налаживание новых контактов.

 

25-29 марта 2024 г. Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Ставрополь – Волгоград

 

1-5 апреля 2024 г. Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа

 

8-12 апреля 2024 г Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень

 

15-19 апреля 2024 г Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск

 

24-26 апреля 2024 г. Санкт-Петербург – Минск – Калининград

  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

При раннем бронировании и предоплате скидка – 15 %

  

Отдел workshop Медиахолдинга «Турбизнес»:

Людмила Сивова: l.sivova@tourbus.ru

Виктория Перова: perova@tourbus.ru

Елена Архипова: wshotels@tourbus.ru


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