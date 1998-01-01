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01 декабря
Эксперты: «Билет на «Щелкунчик» стоит дороже, чем весь турпакет для туриста из Индии»
Новогодняя Москва готовится побить новогодний рекорд прошлого сезона
На прошлые новогодние праздники Москва приняла более 2 млн туристов, абсолютное большинство из которых были россиянами. В этом году этот рекорд будет побит, считают туроператоры, мнение которых сегодня опубликовал АТОР.
В Комитете по туризму Москвы сообщил, что ужее сейчас забронировано более 45% номеров в гостиницах столицы.
«Эти новогодние праздники станут для Москвы пиком за все последние 20 лет по приему туристов из других городов России. Хотя в прошлом году уже было очень много групп, индивидуальных туристов из России, в этом году турпоток будет еще больше.
Мы это ощущаем очень явно: во многих отелях места уже раскуплены, забронированные нами ранее квоты уже закончились, заканчиваются и более дорогие варианты размещения, которые мы предлагаем нашим туристическим группам и индивидуальным туристам», – говорит генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко.
У туроператора «Интурист» Москва на Новый год и каникулы входит в ТОП-5 самых продаваемых направлений внутреннего туризма.
«Спрос на туры в Москву у «Интуриста» в 2023 году в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.
Ожидаем, что бронирования туров будут приходить до последних дней декабря, так как благодаря разнообразию перевозки Москва остается самым недорогим и доступным для россиян направлением внутреннего туризма», – отмечают в пресс-службе компании.
У туроператора «Дельфин» спрос на новогодние каникулы в Москве на 25% превышает прошлогодние показатели.
Самые популярные у туристов даты для посещения Москвы – 3-5 января 2024 г. В «Тари-Тур» уже даже закрыли продажи туров в Москву для групп на 3-5 января 2024 г., так как на этот период в компании уже всё раскуплено – нет доступных транспорта и гидов.
«Поэтому мы предлагаем приехать в более ранние сроки – с 30–31 декабря по 2 января. Здесь еще осталось немного мест. Или лучше выбрать более поздние даты – с 6 по 8 января. Рождество в Москве будет не менее красивым, а инфраструктура города будет значительно менее загружена», – говорит Марина Левченко из «Тари Тур».
У «Интуриста» уже закрыты продажи на новогодние туры в Москву с датой старта 30 декабря. «На 31 декабря еще можно успеть купить последние места в туре «Новый год в Москве», – предлагают в компании.
В среднем туристы на новогодние праздники отдыхают в Москве 3–4 дня. За это время они смотрят основные достопримечательности города, включая, например, «Москву-Сити» и Коломенское, гуляют по вечернему городу с праздничной иллюминацией. Подобный тур на двоих стоит от 30 тыс. рублей в зависимости от дат.
ся иностранных туристов, то небольшое количество групп в Москву также приедет на новогодние праздники. Ожидаются туристы из Индии, Турции, ряда других стран Азии.
Эти туристы также едут по классическому маршруту с посещением всех знаковых достопримечательностей Москвы.
«Однако некоторые запросы иностранных туристов мы, к сожалению, обеспечить пока не можем. Например, туристы из Индии хотят посетить балет «Щелкунчик», но билеты на него стоят сейчас дороже, чем весь их турпакет в Россию», – говорит Марина Левченко.
/TOURBUS.RU
Фото: Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы
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