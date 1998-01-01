Сегодня на курорте Красная Поляна официально открылся зимний сезон

На курорте Красная Поляна в Сочи в пятницу официально открылся зимний сезон – благодаря высоте снежного покрова больше метра трассы в этом году удалось подготовить для катания на две недели раньше запланированного срока, сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева, чье интервью публикует «Интерфакс».

"Впервые за последние пять лет мы смогли открыть сезон так рано – уже 1 декабря. Это произошло потому, что в ноябре активно шел снег и была достаточно холодная погода.

Сейчас высота снежного покрова на курорте больше метра, что позволило нам сдвинуть открытие сезона на две недели", — рассказала она.

Представитель курорта пояснила, что для устойчивого снежного покрова необходимы не только осадки, но и достаточно низкая температура, чтобы снег не таял.

"На верхней точке курорта 2200 метров над уровнем моря сейчас счастливые люди поздравляют друг друга с открытием сезона. Заработали четыре синие и красные трассы в горной долине Цирк-2, а к концу месяца откроем весь курорт от 960 до 2200 метров", — добавила она.

По словам г-жи Перепечаевой, на трассах уже немало лыжников и сноубордистов, туристы берут снаряжение в прокате и бронируют уроки инструкторов.

Она добавила, что уровень бронирования отелей курорта в этом году превышает показатель 2022 года. На Новый год ожидается загрузка 95%, в феврале уже сейчас забронировано в среднем 65% номеров, причем наиболее высокий уровень – в апартаментах (72%). По итогам зимнего сезона курорт рассчитывает принять более 800 тыс. туристов.

Что касается тарифов на ски-пассы, то в этом сезоне в «Красной Поляне» действует гибкая схема: многодневные ски-пассы позволяют сэкономить до 30% от базовой стоимости. Цены варьируются от 3300 руб. до 35 000 руб. в зависимости от длительности действия и дат. Подобрать и приобрести самый подходящий для себя комботариф гости могут заранее на сайте курорта.

Для гостей на курорте работают программы для новичков, детская школа катания, есть премиальные сервисы с персональным инструктором.

Среди главных новинок сезона на курорте можно выделить новое позиционирование отеля Novotel Krasnaya Polyana 4* под фитнесс-направление. Для всей гостей курорта в этом отеле доступно системное расписание тренировок по самым разным направлениям от силовых до йоги.

В декабре 2022 года открытие катального сезона на курортах поселка Красная Поляна несколько раз переносилось из-за отсутствия снега. Хороший снежный покров сформировался только к началу февраля.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба курорта Красная Поляна