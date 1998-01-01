Новости "Аэроклуб": Российские бизнес-туристы пересели на поезда Спрос на железнодорожные билеты со стороны бизнесменов вырос за год на 28%

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на железнодорожные билеты со стороны представителей бизнеса в 2023 году и выяснили, в какие города отправлялись в командировки на поезде, как изменились цены, и какой класс выбирали деловые путешественники. По данным исследования, спрос на железнодорожные билеты со стороны представителей бизнеса вырос в 2023 году на 28% по сравнению с прошлым годом (-3% к 2019). Таким образом, доля командировок, в которые бизнес-туристы отправлялись на поездах, достигла 44% (41% в 2022, 40% в 2019) против 56% командировок, для которых командированные сотрудники приобретали авиабилеты. Наиболее часто деловые путешественники выбирали сидячие вагоны – на них пришлось 49% от всех железнодорожных билетов. Средняя стоимость билета этим классом составила в 2023 году 3 320 рублей и выросла по сравнению с прошлым годом лишь на 3% (+8% к 2019). В 42% командировок бизнес-туристы отправлялись в купе, причем их стоимость в среднем составляла 3 900 рублей (+6% к 2022, +27% к 2019). Так же, как и годом ранее, в плацкарте путешествовало 6% командированных, и в среднем они платили за билет 2 200 рублей (+3% к 2022, +30% к 2019). На вагоны люкс и СВ пришлось 2% и 1% купленных бизнес-туристами железнодорожных билетов соответственно. В среднем компании платили за поездку сотрудника в вагоне люкс 10 200 рублей (+45% к 2022, +83% к 2019), а за СВ – 9 820 рублей (+50% к 2022, -2% к 2019). Наиболее часто на поезде деловые путешественники отправлялись в: Москву (+36% к 2022, -7% к 2019), Санкт-Петербург (+19% к 2022, -15% к 2019), Нижний Новгород (+47% к 2022, -25% к 2019), Краснодар (+45% к 2022, +124% к 2019), Ростов-на-Дону (+52% к 2022, +37% к 2019), Воронеж (+35% 2022, +70% к 2019), Адлер (+50% к 2022, 524% к 2019), Ярославль (+51% к 2022, -17% к 2019), Сочи (+56% к 2022, +105% к 2019) и Екатеринбург (-3% к 2022, -32% к 2019). Наиболее часто в командировки на поезде отправлялись представители ритейла – на них пришлось 23% всех ж/д билетов (+40% к 2022, +13% к 2019). Сотрудники ИТ- и телеком-компаний заняли вторую строчку с долей в 13% (+23% к 2022, -11% к 2019). Представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики стали на 63% чаще, чем в 2022 году, отправлять своих сотрудников в командировки на поезде (+50% к 2019, доля – 11%). Самым дорогим железнодорожным билетом, приобретенным представителем бизнеса в 2023 году, стал билет по маршруту Краснодар – Москва в вагон класса «люкс». Он обошелся сотруднику фармацевтической компании в 30 500 рублей. «Значительный рост востребованности южных направлений объясняется необходимостью бизнеса «пересесть» на поезда в условиях закрытия южных аэропортов, – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб». – Таким образом, динамика спроса на железнодорожное сообщение со стороны представителей бизнеса опережает темпы роста востребованности авиабилетов: к прошлому году он составил 28%, достигнув показателей 2019 года, в то время как авиаперевозки выросли лишь на 13% и пока отстают от 2019 на 20%». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка