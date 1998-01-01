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01 декабря
"Аэроклуб": Российские бизнес-туристы пересели на поезда
Спрос на железнодорожные билеты со стороны бизнесменов вырос за год на 28%
Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на железнодорожные билеты со стороны представителей бизнеса в 2023 году и выяснили, в какие города отправлялись в командировки на поезде, как изменились цены, и какой класс выбирали деловые путешественники.
По данным исследования, спрос на железнодорожные билеты со стороны представителей бизнеса вырос в 2023 году на 28% по сравнению с прошлым годом (-3% к 2019). Таким образом, доля командировок, в которые бизнес-туристы отправлялись на поездах, достигла 44% (41% в 2022, 40% в 2019) против 56% командировок, для которых командированные сотрудники приобретали авиабилеты.
Наиболее часто деловые путешественники выбирали сидячие вагоны – на них пришлось 49% от всех железнодорожных билетов. Средняя стоимость билета этим классом составила в 2023 году 3 320 рублей и выросла по сравнению с прошлым годом лишь на 3% (+8% к 2019). В 42% командировок бизнес-туристы отправлялись в купе, причем их стоимость в среднем составляла 3 900 рублей (+6% к 2022, +27% к 2019).
Так же, как и годом ранее, в плацкарте путешествовало 6% командированных, и в среднем они платили за билет 2 200 рублей (+3% к 2022, +30% к 2019). На вагоны люкс и СВ пришлось 2% и 1% купленных бизнес-туристами железнодорожных билетов соответственно.
В среднем компании платили за поездку сотрудника в вагоне люкс 10 200 рублей (+45% к 2022, +83% к 2019), а за СВ – 9 820 рублей (+50% к 2022, -2% к 2019).
Наиболее часто на поезде деловые путешественники отправлялись в: Москву (+36% к 2022, -7% к 2019), Санкт-Петербург (+19% к 2022, -15% к 2019), Нижний Новгород (+47% к 2022, -25% к 2019), Краснодар (+45% к 2022, +124% к 2019), Ростов-на-Дону (+52% к 2022, +37% к 2019), Воронеж (+35% 2022, +70% к 2019), Адлер (+50% к 2022, 524% к 2019), Ярославль (+51% к 2022, -17% к 2019), Сочи (+56% к 2022, +105% к 2019) и Екатеринбург (-3% к 2022, -32% к 2019).
Наиболее часто в командировки на поезде отправлялись представители ритейла – на них пришлось 23% всех ж/д билетов (+40% к 2022, +13% к 2019). Сотрудники ИТ- и телеком-компаний заняли вторую строчку с долей в 13% (+23% к 2022, -11% к 2019). Представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики стали на 63% чаще, чем в 2022 году, отправлять своих сотрудников в командировки на поезде (+50% к 2019, доля – 11%).
Самым дорогим железнодорожным билетом, приобретенным представителем бизнеса в 2023 году, стал билет по маршруту Краснодар – Москва в вагон класса «люкс». Он обошелся сотруднику фармацевтической компании в 30 500 рублей.
«Значительный рост востребованности южных направлений объясняется необходимостью бизнеса «пересесть» на поезда в условиях закрытия южных аэропортов, – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб». – Таким образом, динамика спроса на железнодорожное сообщение со стороны представителей бизнеса опережает темпы роста востребованности авиабилетов: к прошлому году он составил 28%, достигнув показателей 2019 года, в то время как авиаперевозки выросли лишь на 13% и пока отстают от 2019 на 20%».
/TOURBUS.RU
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