В Лаосе начали принимать карты "Мир"

В Лаосе начали принимать карты российской платежной системы "Мир", сообщил вчера в интервью РИА «Новости» посол России в этой азиатской стране Владимир Калинин.

"По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты "Мир", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", — уточнил дипломат.

Г-н Калинин считает "неоправданным", что такая «самобытная и дружелюбная» страна, как Лаос, пока пользуется недостаточной популярностью среди российских туристов.

Он выразил надежду, что с открытием прямых авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну в Юго-Восточной Азии, где 2024-й объявили Годом туризма.

Между тем, «Уральские авиалинии», которые, как мы сообщали ранее, в конце августа анонсировали запуск осенью полетов в лаосскую столицу Вьентьян из Владивостока и Новосибирска, так программу и не начали.

При этом, как рассказали ранее туроператоры, которых цитировал RTN, даже прямое авиасообщение вряд ли сделает эту страну востребованным направлением, так как там нет моря.

«Лаос идет только в комплекте с более «раскрученными» соседними странами, да и то – продукт на любителя, запрашивают его редко. Там же даже моря нет, поэтому прямой рейс ничего не улучшит, разве что во Вьетнам будет удобно добираться.

Еще важно, какой перевозчик полетит. Например, на Кубу ждали «Аэрофлот», а полетела «Россия». Индивидуалам и вип-клиентам это не подходит», – считает начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская.

Мнение коллеги разделяет генеральный директор компании Oriental Discovery Татьяна Харина: «Лаос могут спрашивать в комбинированных турах с Таиландом и Камбоджей, а только ради этой страны – не полетят. Но, честно говоря, я о таких запросах давно не слышала, даже до пандемии не спрашивали.

И прямой рейс ситуацию в корне не изменит, там нет пляжного отдыха. Но если билеты будут дешевые, то через него полетят в другие страны».

Штучным направлением, не пользующимся спросом у массового туриста, Лаос назвали и в компании ITM Group. Также там согласны с тем, что запуск прямых рейсов позволил бы делать комбинированные программы по Азии, объединяя Лаос, например, с соседним Таиландом.

«В целом это повысит интерес к направлению. А пока оно востребовано у искушенных путешественников, побывавших уже не в одной азиатской стране, кто интересуются историей и культурой экзотических стран.

Сейчас Лаос спрашивают даже реже, чем до пандемии», – пояснила эксперт Ирина Юрина.

По словам генерального директора компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, Лаос – это восточная сказка: «Прекрасное экскурсионное направление, получил большое удовольствие от посещения страны. Но оно абсолютно не для массового туризма. Возможно, прямое воздушное сообщение предполагает развитие бизнес-поездок, в этом случае рейс будет востребован. А с точки зрения туризма страна, где нет моря, в наше время не котируется».

Эксперт добавил, что Лаос хорошо идет в комбинации с Вьетнамом и Камбоджей. Обязательно посещают Луангпхабанг – город мастеров, там множество ремесленных мастерских и художественных магазинчиков, живописные храмы и вкусная еда – микс восточной и французской кухни.

«Очень красивое место, но перспектив в целом для направления пока не вижу. У нас это единичные продажи в составе комбинированных туров, туда заезжают максимум на три дня», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU