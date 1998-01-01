Хабаровские туроператоры: «Проблема печатей» решена

Технические сложности, не позволявшие начать безвизовый турпоток из Китая в Хабаровск, устранены

Технические сложности, возникшие этой осенью в Хабаровске и связанные с оформлением списков туристов по безвизовому групповому соглашению с Китаем, разрешены. Местные туроператоры ожидают рост турпотока в регион с началом навигации, сообщила глава Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор компании «Портал Сезонов» Анастасия Степашко, которую сегодня цитирует RTN.

«Была проблема с оформлением списков. После четырехлетнего перерыва этот механизм фактически стал для нас новым, шли процессы его обкатки, отработки. В его реализации задействовано большое количество ведомств, многие ответственные сотрудники за это время поменялись.

Ждали разъяснения пограничной службы, какие печати китайской стороны точно возможно использовать для беспроблемного прохождения границы туристами по безвизовым спискам. На турпотоке, конечно, это не могло не сказаться», – пояснила она.

После обращения компаний, которые столкнулись с этой ситуацией, к решению проблемы подключилось правительство края.

Как сообщил на прошлой неделе директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, во время выходных дней в Китае, посвященных празднику урожая, Приморский край принял за неделю около 16 тыс. гостей из КНР, Амурская область – порядка 6 тыс.

А Хабаровский край не смог принять туристов по групповому безвизовому обмену из-за возникших проблем со списками. Погранслужба края требовала заверять списки китайских групп обычными печатями, тогда как в КНР используются электронные.

Анастасия Степашко добавила, что пункт перехода Хабаровск – Фуюань, которым пользуются туристы, закрыт до начала летней навигации в мае. Пункт пропуска Бикин – Жаохэ, расположенный в пяти часах езды от Хабаровска, должен возобновить работу в середине декабря, в том числе и для пропуска туристов по безвизовым спискам.

«Решение трудностей с печатями пришлось как раз на окончание навигации на основном пункте пропуска Хабаровск – Фуюань. Через него идет подавляющая часть въездного потока китайских туристов. Зима у нас традиционно низкий сезон.

Рассчитываем, что устранение проблемы поспособствует росту турпотока после начала навигации», – отметила она.

/TOURBUS.RU