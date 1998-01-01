Зимний сезон стартует на курорте "Роза Хутор" 8 декабря

На сочинском курорте "Роза Хутор" 8 декабря стартует зимний сезон, сообщает сегодня пресс-служба курорта.

"Курорт открывает горнолыжные трассы для катания раньше запланированного. Погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому курорт готов открыть их для катания уже 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2320 м с Роза Пик и до 1600 м над уровнем моря", — говорится в сообщении.

В зимнем сезоне 2023/24 курорт вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную и туристскую инфраструктуру и 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника.

"Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и т.п. При этом курорт продолжает совершенствовать их качество", — отмечается в сообщении.

В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга. Более удобными для катания станут трассы Змейка, Тритон, Горизонт (ниже Stash Парка).

"Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт "Роза Хутор" с ГК Альпика-сервис. Подобное решение позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов "Роза Хутор" и ГК "Альпика-сервис" кататься по трассам сразу двух курортов", — подчеркивает пресс-служба.

В предстоящем сезоне гости "Роза Хутор" смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, проведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.

Курорт вновь предложит широкий спектр программ обучения и для взрослых, в том числе индивидуальные — "Личный гид" и "ВИП-инструктор".

Впервые в этом зимнем сезоне на курорте будет работать Парк альпак "Пача Мама". Он открыт на высоте 1100 метров. Здесь для обитателей перуанских Анд создали специальную площадку с потрясающим видом на кавказские горы. Сейчас в парке содержится 21 альпака.

Все животные были рождены в Перу, в Сочи прибыли из различных европейских питомников, прошли карантин и очень хорошо адаптировались. Альпака — не единственные обитатели "Пача Мама", здесь есть еще кролики породы "Французский баран" и редкие четырехрогие овечки.

"В ходе сезона на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов. Новый горнолыжный сезон по традиции откроет праздник — День "Роза Хутор". Во время новогодних и рождественских каникул будут работать рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза. Гостей ждут волшебные и тематические шоу для детей и взрослых, впервые — марафон Дедов Морозов, выступления ди-джеев и кавер-групп, а также гастрофестиваль", — отмечает пресс-служба.

"Зимний сезон 2023/24 будет особенным для нас, потому что ровно десять лет назад на горнолыжных склонах "Роза Хутор" прошел самый масштабный праздник спорта — Олимпийские Игры.

Впервые за всю их историю все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте", — цитирует пресс-служба генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.

/TOURBUS.RU