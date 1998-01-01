Три туристических маршрута получили статус национальных

Трем туристическим маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей присвоен статус национальных, сообщили нам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В Северной столице национальным стал маршрут «Санкт-Петербург. Новая География», он знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и атмосферой города, а также показывает новую туристскую и городскую инфраструктуру. Ожидается, что он, в том числе, заинтересует туристов, которые посещают Петербург не в первый раз.

В программу маршрута включен Эрмитаж, который показывается с необычной стороны: автобусная экскурсия «Другой Эрмитаж» с просмотром VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» и арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа. В число объектов показа вошли также общественное пространство «Новая Голландия», Севкабель порт, Лахта-центр, Яхтенный мост, Музей современного искусства «Эрарта», музейно-исторический парк «Остров фортов», Музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф, парк «Александрия» и Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня».

«Благодаря работе петербургских туроператоров современные объекты и маршруты стали очень востребованы у организованных групп, их популярность растет с каждым годом. Можно ли индивидуальный туризм сделать организованным? Да!

Проект «Новая туристская география» и новый национальной маршрут, который мы представили, – это решение вечного спора между самостоятельными туристами и сторонниками организованного отдыха», – цитирует пресс-служба председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.

Статус национального получил и двухдневный туристический маршрут по Курской области «Соловьи и железо». По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, он объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную.

В числе объектов показа – мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц». Поездки по новому национальному маршруту начнутся в апреле 2024 года.

Тульская область представила трехдневный Императорский маршрут, объединяющий Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. Гости региона смогут увидеть более десятка достопримечательностей, например, Тульский государственный музей оружия, который является одним из старейших музеев России и музей-усадьба Василия Поленова – одного из главных пейзажистов 19 века.

В программе запланированы мастер-классы, которые знакомят путешественников с народными промыслами.

Как отметили в министерстве, присвоение маршрутам звания национальных позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга