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29 ноября
Юбилей Перми - на MICE Award 2023
Праздничное мероприятие пройдет 14 декабря в отеле «Коринтия Санкт-Петербург»
Вехи истории Перми сойдутся в одной точке в рамках деловой программы ежегодной премии MICE Award 2023.
14 декабря 12:00 – 13:00 в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» участники и гости премии смогут увидеть театрализованную презентацию города-юбиляра от самого его основателя Василия Никитича Татищева – «ПЕРМЬ. ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 300 ЛЕТ».
В программе:
- Театрализованная презентация города-юбиляра от основателя В.Н.Татищева
- Розыгрыш сертификата на круизное путешествие от ведущего туроператора
России.
- Памятные подарки от города-юбиляра, приветственное шампанское, пермские
конфеты всем участникам
- Дискуссия с профессионалами отрасли о развитии делового гостеприимства
региона
Для каждого гостя мероприятия предусмотрены: приветственное шампанско, памятные пермские сувениры, фирменные конфеты, сувенирный билет на экскурсионный автобус «Город на Каме» и возможность выиграть сертификат на круизное путешествие от ведущего туроператора России.
Мероприятие пройдет по адресу: Санкт-Петербург, отель «Коринтия Санкт-Петербург», Зал «Невский», Невский проспект, д. 57
Участие в программе Форума на бесплатной основе по предварительной регистрации на сайте mice-award.ru.
Учредители награды RBT&MA – АНО «Проектный офис МICE» и ИД «Турбизнес», при поддержке ТПП РФ и АНО «Национальные приоритеты».
Регион-партнер – Санкт-Петербург.
Город-партнер – Пермь.
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