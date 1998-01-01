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29 ноября
Юбилей Перми - на MICE Award 2023

Праздничное мероприятие пройдет 14 декабря в отеле «Коринтия Санкт-Петербург»


 

Вехи истории Перми сойдутся в одной точке в рамках деловой программы ежегодной премии MICE Award 2023.

14 декабря 12:00 – 13:00 в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» участники и гости премии смогут увидеть театрализованную презентацию города-юбиляра от самого его основателя Василия Никитича Татищева – «ПЕРМЬ. ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 300 ЛЕТ».

 

В программе:

- Театрализованная презентация города-юбиляра от основателя В.Н.Татищева

- Розыгрыш сертификата на круизное путешествие от ведущего туроператора

России.

- Памятные подарки от города-юбиляра, приветственное шампанское, пермские

конфеты всем участникам

- Дискуссия с профессионалами отрасли о развитии делового гостеприимства

региона

 

Для каждого гостя мероприятия предусмотрены: приветственное шампанско, памятные пермские сувениры, фирменные конфеты, сувенирный билет на экскурсионный автобус «Город на Каме» и возможность выиграть сертификат на круизное путешествие от ведущего туроператора России.

 

Мероприятие пройдет по адресу: Санкт-Петербург, отель «Коринтия Санкт-Петербург», Зал «Невский», Невский проспект, д. 57

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Участие в программе Форума на бесплатной основе по предварительной регистрации на сайте mice-award.ru.

 

Учредители награды RBT&MA – АНО «Проектный офис МICE» и ИД «Турбизнес», при поддержке ТПП РФ и АНО «Национальные приоритеты».

Регион-партнер – Санкт-Петербург.

Город-партнер – Пермь.


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