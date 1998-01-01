Новости Юбилей Перми - на MICE Award 2023 Праздничное мероприятие пройдет 14 декабря в отеле «Коринтия Санкт-Петербург»

Вехи истории Перми сойдутся в одной точке в рамках деловой программы ежегодной премии MICE Award 2023. 14 декабря 12:00 – 13:00 в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» участники и гости премии смогут увидеть театрализованную презентацию города-юбиляра от самого его основателя Василия Никитича Татищева – «ПЕРМЬ. ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 300 ЛЕТ». В программе: - Театрализованная презентация города-юбиляра от основателя В.Н.Татищева - Розыгрыш сертификата на круизное путешествие от ведущего туроператора России. - Памятные подарки от города-юбиляра, приветственное шампанское, пермские конфеты всем участникам - Дискуссия с профессионалами отрасли о развитии делового гостеприимства региона Для каждого гостя мероприятия предусмотрены: приветственное шампанско, памятные пермские сувениры, фирменные конфеты, сувенирный билет на экскурсионный автобус «Город на Каме» и возможность выиграть сертификат на круизное путешествие от ведущего туроператора России. Мероприятие пройдет по адресу: Санкт-Петербург, отель «Коринтия Санкт-Петербург», Зал «Невский», Невский проспект, д. 57 РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ Участие в программе Форума на бесплатной основе по предварительной регистрации на сайте mice-award.ru. Учредители награды RBT&MA – АНО «Проектный офис МICE» и ИД «Турбизнес», при поддержке ТПП РФ и АНО «Национальные приоритеты». Регион-партнер – Санкт-Петербург. Город-партнер – Пермь.



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка