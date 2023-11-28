Новости

Двое россиянок найдены убитыми на курорте Бодрум

Погибшие — 42-летняя Ирина Двизова и ее 16-летняя дочь

Тела женщины и девочки найдены на горном склоне на турецком курорте Бодрум в провинции Мугла, турецкая полиция заявила, что обе они гражданки России, сообщили телеканал Haberturk и «Интерфакс».

По данным телеканала, тела обнаружил днем во вторник полицейский патруль. Стражи порядка заметили в кустах простыню, обвязанную веревками, и нашли внутри два тела. В ходе осмотра оказалось, что одно из них принадлежит женщине, а другое – девочке. По предварительным данным, обе они гражданки России.

Тела лежали на крутом склоне в горной местности в курортном районе Ичмелер, летом – популярном месте отдыха туристов, в том числе российских. Сначала они были доставлены в больницу Бодрума, а затем в морг судебной медицины провинции Мугла для установления точной причины смерти.

Полиция начала масштабное расследование трагедии, в том числе на месте обнаружения тел.

Как сообщает РИА “Новости», речь идет о 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Как сообщает информагентство, «Ирина работала фотомоделью, потом занялась недвижимостью. Имела стабильный доход. Объездила полмира, но обосновалась в Бодруме, арендовав там несколько лет назад частный дом. Жила с дочерью".

Также РИА «Новости» сообщает, что «Рассматривали несколько версий, в том числе связанных с профессиональной деятельностью убитой. Остановились все же на семейном конфликте. Ирина была замужем за депутатом горсовета Норильска Отаром Узарашвили, скончавшемся в 2011-м. Потом вышла за литовца Андрея Кушлевича.

Он — главный подозреваемый. Его пока не задержали, мотив преступления тоже не ясен. Известно, что Двизова долго пыталась лишить экс-супруга родительских прав. И добилась своего: в июне решение суда вступило в силу».

/TOURBUS.RU

Фото: Социальные сети