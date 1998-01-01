Туроператоры: Введение бесплатных виз не повлияет заметно на турпоток на Шри-Ланку

Эксперты рассказали о спросе на отдых на Шри-Ланке накануне новогодних праздников

Как мы сообщали вчера, вступило в силу давно объявленное решение властей Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз гражданам России.

При этом, как сообщает сегодня RTN, как считают туроператоры, это вряд ли заметно повлияет на турпоток, но нововведение упрощает оформление виз и будет воспринято туристами как жест доброй воли.

Визу туристам рекомендуется оформлять онлайн до поездки. Пребывание в стране по ней разрешено до 30 дней, затем возможно продление до 6 месяцев. Бесплатными для россиян визы будут до 31 марта 2024 года.

Как пояснила RTN заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева, нововведение заметно упрощает процесс получения визы.

«Она легко и быстро оформляется, уже проверено. Все делается через портал eta.gov.lk до выезда из России. Чтобы заявка была одобрена, необходимо предоставить обратные билеты и подтвердить наличие достаточных денежных средств», – уточнила она.

«Глобально, конечно, введение бесплатной визы повлиять на поток из России не может. Шри-Ланка и так неплохо бронируется, у нас входит в топ-3. Но это жест доброй воли, что тоже важно. Лишний раз подтверждает, что в странах Юго-Восточной Азии к россиянам настроены дружественно.

Значительная часть наших туристов летает на кувейтском лоукостере Jazeera Airways, на котором у нас блоки», – добавила г-жа Чучмаева.

По ее словам, глубина продаж по Шри-Ланке небольшая, но есть отдельные запросы даже на март: «Опытные туристы знают, что февраль-март – лучшее время для поездок в страны, расположенные ближе к экватору».

Генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин также говорит о «ровных» продажах Шри-Ланки: «Много запросов не только на новогодние праздники, но и на весь декабрь. Думаю, это связано с тем, что мы предлагаем не просто отдых, а еще и несколько интересных экскурсионных программ.

Причем экскурсионный тур с обширной программой и переездами за счет более скромных гостиниц обойдется примерно в ту же сумму, что чисто пляжный отдых».

По мнению эксперта, хотя Шри-Ланка – это прекрасные курорты, белоснежные пляжи и шикарные отели, ехать туда только ради отдыха на море странно.

«На острове есть что посмотреть, удивительная природа, фантастические ландшафты, богатейшая фауна. И все это сосуществует в полной гармонии с человеком.

На всей территории острова – бесценные памятники истории мирового значения, древние храмы, монастыри. Они завораживают даже самых искушенных туристов», – рассказал г-н Гаркушин.

Помимо России, новый режим въезда, который будет действовать до 31 марта 2024 года, распространяется также на граждан Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

Власти Шри-Ланки аргументируют введение бесплатных виз для семи стран намерением увеличить въездной поток и восстановить туризм после пандемии.

Сейчас главный рынок для Шри-Ланки – Индия, откуда с начала 2023 года прибыло 200,3 тыс. туристов. На втором месте – Россия (142 тыс.), на третьем – Китай (47,6 тыс.)

Эти три страны – не только самые объемные, но и быстрорастущие въездные рынки для Шри-Ланки. Для сравнения, с начала года из Таиланда приехало 3,5 тыс. туристов, из Малайзии – 7,3 тыс., Индонезии – 1,6 тыс. Всего страна приняла за девять месяцев 1,5 млн иностранных туристов.

/TOURBUS.RU