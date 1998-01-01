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«Аэрофлот» в конце декабря полетит из Иркутска на Пхукет/Utair полетит в три города Азербайджана/ Число рейсов из Петербурга в Грузию заметно вырастет

«Аэрофлот» в конце декабря полетит из Иркутска на Пхукет

Аэрофлот 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска на Пхукет. Продажа билетов открыта.

Полёты на популярный курорт будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A321.

Напомним, что в июле этого года открылось регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Бангкоком. Кроме того, в зимнем сезоне Аэрофлот предлагает жителям региона прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Пекин и Харбин.

С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Utair полетит в три города Азербайджана

Авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание рейсы в Баку, Гянджу и Нахичевань — из Москвы и регионов.

"Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахичевань — из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год", — рассказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводит пресс-служба авиакомпании.

По данным "Интерфакс-Азербайджан" рейсы Utair в Баку в осенне-зимнем расписании будут осуществляться из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Уфы; в Гянджу — из Москвы; в Нахичевань — из Москвы. Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

Число рейсов из Петербурга в Грузию заметно вырастет

Авиакомпания Red Wings с 28 ноября увеличила количество рейсов между Санкт-Петербургом и Тбилиси с одного до двух в неделю, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

"К полетам по субботам добавились рейсы по вторникам", — уточняет пресс-служба.

Как сообщалось ранее , со 2 декабря Red Wings также начнет выполнять рейсы в Кутаиси — один раз в неделю, по субботам.

Кроме того, с 10 декабря прямые рейсы между Тбилиси и Петербургом запустит авиакомпания Georgian Airways.

Полеты между РФ и Грузией были прекращены в 2019 году после указа президента РФ . В мае 2023 года ограничения на осуществление прямых воздушных рейсов между странами были отменены.

/TOURBUS.RU