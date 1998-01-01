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Финляндия закрыла последний КПП на границе с Россией

Пограничные переходы с Россией будут полностью закрыты до 13 декабря

Премьер Финляндии Петтери Орпо во вторник заявил, что финские власти приняли решение о полном закрытии пограничных переходов с Россией на период с 30 ноября по 13 декабря, сообщают Bloomberg и "Интерфакс".

"Цель — нормализовать ситуацию на границе с Россией как можно скорее", — приводит агентство слова премьера.

Он уточнил, что, по мнению Хельсинки, кратковременное и полное закрытие КПП будет эффективным для урегулирования проблемы миграционного потока с территории России в Финляндию.

Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это вменяемой российской стороне организацией массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.

22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи.

Орпо 26 ноября заявил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией. По его словам, "если вся граница будет закрыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии закрыть все пропускные пункты на границе с Россией "ничего, кроме глубокого сожаления не вызывает". При этом он подчеркнул, что "вряд ли сейчас мы способны повлиять на решение властей Финляндии, потому что как такового диалога нет и не по нашей вине — не мы были инициаторами сворачивания диалога".

Г-н Песков также заявил, что Россия "не принимает" обвинения в том, что российские пограничники доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. По его словам, "погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции".

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 20 ноября, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах в случае полного закрытия российско-финской границы, подчеркнул, что любые возможные ответные меры будут "прежде всего соотноситься с национальными интересами" России.

В тот же день в МИД России был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Как сообщало российское внешнеполитическое ведомство, российская сторона заявила дипломату "протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе".

В МИД РФ назвали решение Хельсинки "провокационным", заявив, что "закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран".

/TOURBUS.RU

