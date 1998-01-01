Эксперты: Туры в Египет подешевели. Но ненадолго.

Турагенты и туроператоры рассказали о ходе продаж туров в Египет на ближайшие даты

Как сообщает RTN, по данным сети «Магазин горящих путевок», Египет сейчас лидирует среди направлений отдыха по продажам у турагентств, на него приходится 26,5% от общего объема. Цены на направлении с начала ноября снизились в среднем на 20%. Путевка на двоих с перелетом чартерным рейсом стоит 118 тыс. рублей, а три недели назад такой тур обходился в 152 тыс. рублей.

«С 30 ноября вплоть до новогодних дат можно купить тур на неделю в хороший отель 4* на двоих за 90 тысяч рублей. Сейчас идеальное время ехать в Египет, и те, кто любит это направление, используют возможность», – сообщила директор турагентства «Гран Турне» Ольга Наумова.

По ее словам, Египет продается хорошо, потому что на направлении большой выбор чартерной и регулярной перевозки и отелей на самый разный кошелек. При этом снижение цен не будет долговременным.

«Понятно, что с приближением новогодних дат цены на Египет растут, как и на всех других зимних направлениях. Причем, на мой взгляд, растут вполне адекватно, египетские отели ценник не задирают. Например, в Хургаде Siva Grand Beach 4* на первой линии с вылетом 27 декабря на неделю будет стоить от 120 тыс. на двоих, Ali Baba Palace 4* – от 133 тыс. рублей, а Grand Rotana 5* в Шарм-эль-Шейхе – от 160 тыс. рублей.

Или, например, Pickalbatros Aqua Park Resort 4* в Хургаде на вылеты 26-28 декабря стоит от 150 тыс. рублей, с 29 декабря – от 166 тыс. рублей, а с 30 – уже почти 190 тыс. рублей.

Теперь важно, чтобы рубль не падал и курс оставался на нынешнем уровне, ниже 100 рублей за евро. Турбулентность сейчас очень нежелательна», – полагает эксперт.

Цены в отелях премиум-класса, например, Rixos Sharm El Sheikch 5* или Rixos Premium Sungate 5* в Шарме-эль-Шейхе, по словам Наумовой, не опускаются ниже 200 тыс. рублей в течение всего ноября и до середины декабря, а затем начинают резко расти – до 350 тыс. рублей и выше.

Туроператоры также сообщают о ровных продажах Египта, без резких взлетов и падений.

«Больше всего востребованы даты вылетов накануне Нового года – 28-30 декабря или сразу после, например, 2 января. Места еще есть, но спрос высокий и их остается все меньше, так что с выбором тура на новогодние праздники стоит поторопиться», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Алена Хитрова.

По ее данным, средний чек на двоих в отели Египта уровня 4-5* на новогодние даты с вылетом из Москвы составляет 1361 евро, или примерно 132 тыс. рублей. Среди крупных региональных городов наиболее дорогие туры покупают жители Екатеринбурга – на 1 тыс. евро дороже, чем в Москве, так как местные туристы бронируют в основном отели 5*.

Из Санкт-Петербурга новогодний отдых в Египте обойдется в 1099 евро, из Сочи – 1295 евро, из Казани – 1638 евро, из Минеральных Вод – 1178 евро, из Перми – 1790 евро, из Уфы – 2200 евро, из Новосибирска – 1540 евро.

«У нас продажи идут ровно, какого-то заметного роста или падения не наблюдаем. Цены, на наш взгляд, адекватные. Какие-то отели в долларах дают примерно те же цены, что и годом ранее, какие-то дороже. Правда, с 1 декабря повышаются цены на билеты в музеи и экскурсионное обслуживание, поэтому подорожают экскурсионные туры», – сообщила директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Как следует из индекса сети «Магазин горящих путевок», Таиланд лишь ненамного уступает Египту, его доля в продажах турагентств составляет 24,4%. Также в первой пятерке Россия, Турция и Куба.

/TOURBUS.RU