В России появится звание "Заслуженный работник туризма"

В России учредят звание "Заслуженный работник туризма" за достижения в сфере туризма и туристской деятельности, соответствующий приказ Минэкономразвития опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Звание планируют присваивать за значительный вклад и личные заслуги в развитие внутреннего и въездного туризма, развитие индустрии и формирование национальных туристских маршрутов.

Предлагается также поощрять участие в реализации федеральных и международных программ и проектов в области развития туризма, в том числе национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", подготовки кадров, за обеспечение безопасности и продвижение отечественного туристского продукта на мировом рынке", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как пояснили в ведомстве, звание можно получить за реализацию проектов в сфере туризма с привлечением внебюджетных инвестиций, продвижение интересов России по вопросам туризма в рамках международных организаций, создание благоприятных условий для развития туризма и раскрытии туристского потенциала страны и отдельных регионов.

Заслуженные работники туристской отрасли могут претендовать на статус ветерана труда с соответствующими социальными льготами и выплатами.

"Сегодня в российской туристической отрасли трудится около миллиона человек. Среди них есть много профессионалов, которые вносят большой вклад в развитие отечественной индустрии гостеприимства. Звание заслуженного работника позволит на государственном уровне обеспечить признание их заслуг, поддержать мотивацию, сделать самых достойных представителей турбизнеса ориентиром для молодых специалистов", — цитирует пресс-служба главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Как подчеркивается в сообщении, церемония награждения званием "Заслуженный работник туризма" должна стать ежегодной.

Вручать награду лучшим в туризме будет министр экономического развития.

/TOURBUS.RU