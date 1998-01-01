Правительство поддержало законопроект о легализации гостевых домов

При этом в законопроект предложено внести ряд изменений

Правительство РФ поддержало с замечаниями проект закона о правовом регулировании работы гостевых домов и предложило расширить список регионов для проведения соответствующего эксперимента, сообщает cегодня источник "Интерфакса".

Как следует из проекта официального отзыва кабмина, с которым ознакомилось агентство, правительство предлагает в перечень субъектов РФ, на территории которых осуществляется реализация эксперимента, включить Республику Алтай, Республику Дагестан и Алтайский край.

В настоящее время проект предусматривает проведение эксперимента "по правовому регулированию деятельности по размещению туристов в гостевых домах, обеспечения предоставления туристам и иным потребителям качественных и безопасных гостиничных услуг, создания благоприятных условий для развития курортной инфраструктуры" на территориях Крыма, Краснодарского края и Севастополя.

Кроме того, правительство указало на необходимость "уточнить цель проведения эксперимента в части повышения качества регулирования правоотношений по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах, а также четко определить полномочия РФ и субъектов РФ, на территории которых планируется проведение эксперимента, порядок оценки эффективности эксперимента".

Кроме того, законопроектом, как считают в Кабмине, не урегулированы вопросы получения согласия собственников помещений, примыкающих к гостевому дому, для внесения сведений о таком доме в единый перечень, а также контроля за соблюдением обязанности собственников гостевых домов по включению сведений о таких домах в единый перечень, ответственности за неисполнение данной обязанности, отмечается в проекте отзыва. Там же говорится, что "проектируемые определения понятий "гостевой дом" и "собственник гостевого дома" требуют уточнения с учетом положений Гражданского кодекса РФ".

Кроме того, в кабмине считают, что "законопроект необходимо дополнить положениями, регламентирующими особенности проведения классификации гостевых домов, оценка соответствия которых будет осуществляться их владельцем".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — отмечается в проекте официального отзыва.

Как напоминает «Интерфакс», законопроект об эксперименте по легализации гостевых домой был внесен в Госдуму группой депутатов, в частности, зампредами комитета по туризму Натальей Костенко и Татьяной Лобач. Как ранее заявляли в Минэкономразвития, его цель – вывести из тени деятельность владельцев таких домов.

В документе закреплено понятие гостевого дома, а также установлены требования по их классификации. В соответствии с законопроектом гостевые дома должны будут войти в специальный реестр по упрощенной процедуре и пройти классификацию.

/TOURBUS.RU